أول رئيس في عصر الخصخصة؟ .. اسم كبير يترشح بانتخابات الأهلي

الملايين يترقبون "هوية" أول رئيس للنادي الأهلي في عصر الخصخصة

قدّم اسم كبير، عصر اليوم الثلاثاء، أوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك في اليوم الأخير من الانتخابات.

وزارة الرياضة السعودية فتحت باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؛ بعد نقل 75% من ملكيتهم، إلى صندوق الاستثمار السعودي.

ووفقًا لصحيفة الرياضية، رفع الدكتور خالد العيسى، العضو الذهبي في الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أوراق ترشحه بشكل رسمي إلى اللجنة الانتخابية.

وكشفت الصحيفة، عن تقديم العيسى، دعمًا ماليًا جديدًا إلى الراقي، بقيمة 2 مليون ريال سعودي؛ ليصل إجمالي ما دفعه خلال الفترة الانتخابية إلى 7 ملايين ريال.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية، زعمت بأن العيسى، سيستعين بالأسطورة حسين عبد الغني معه؛ حال فوزه في الانتخابات، قبل أن ينفي بعض الإعلاميين المقربين من النادي، هذا الأمر.