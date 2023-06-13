أول رئيس في عصر الخصخصة؟ .. اسم كبير يترشح بانتخابات الأهلي

قدّم اسم كبير، عصر اليوم الثلاثاء، أوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك في اليوم الأخير من الانتخابات.
وزارة الرياضة السعودية فتحت باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؛ بعد نقل 75% من ملكيتهم، إلى صندوق الاستثمار السعودي.
ووفقًا لصحيفة الرياضية، رفع الدكتور خالد العيسى، العضو الذهبي في الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أوراق ترشحه بشكل رسمي إلى اللجنة الانتخابية.
وكشفت الصحيفة، عن تقديم العيسى، دعمًا ماليًا جديدًا إلى الراقي، بقيمة 2 مليون ريال سعودي؛ ليصل إجمالي ما دفعه خلال الفترة الانتخابية إلى 7 ملايين ريال.
جدير بالذكر أن تقارير صحفية، زعمت بأن العيسى، سيستعين بالأسطورة حسين عبد الغني معه؛ حال فوزه في الانتخابات، قبل أن ينفي بعض الإعلاميين المقربين من النادي، هذا الأمر.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- ما بين كونه خدعة وانتقاده وصمة عار .. قالوا عن دوري روشن السعودي
- مدن كرة القدم 2023 - أفضل الوجهات لعشاق كرة القدم هذا العام
- سباق العرب في أوروبا | خط النهاية .. تعرف على الترتيب كاملًا!
- ميسي ليس الأول .. 10 نجوم "جحفلوا" الهلال أمام العالم بين الطائرة الخاصة والهروب من النافذة
- عودة أبطال العالم ونهائي دوري الأمم .. 5 مباريات لا يمكن تفويتها في التوقف الدولي!