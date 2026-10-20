أول أهداف برشلونة في سوق الانتقالات.. فليك يختار صفقة دفاعية من الدوري الألماني

طالما ارتبط اسم يلتش ببرشلونة. والآن، تذكر صحيفة سبورت الإسبانية أن المدرب هانزي فليك قد حدد المدافع كهدفه الأول في سوق الانتقالات لتعزيز خط دفاع النادي الكتالوني.

ووفقًا للتقرير، فإن فليك يتابع يلتش، أحد أكبر المواهب الدفاعية في ألمانيا، منذ فترة. ويريد المدرب البالغ من العمر 61 عامًا التعاقد معه في الموسم المقبل. كما أفادت التقارير بأن ممثلي يلتش تواصلوا أيضًا مع برشلونة.

ووفقًا للتقرير، فقد تحدث إنتر أيضًا مع مستشاري يلتش. كما ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا مؤخرًا بريال مدريد ويوفنتوس وأرسنال وبايرن ميونخ.

شتوتجارت: من يمكن أن يحل محل فين يلتش؟

يرتبط يلتش بعقد مع فريق شتوتجارت حتى عام 2030، لكن قد يرحل إذا تلقى عرضًا مناسبًا. وقد ظهرت شائعات عن رحيله في الموسم الماضي بالفعل. ويُفهم أن أحد البدلاء المحتملين هو باناجيوتيس ريتسوس لاعب أولمبياكوس بيرايوس، الذي قدم مستوى لافتًا مؤخرًا مع المنتخب اليوناني في دوري الأمم ويمتلك أيضًا خبرة في الدوري الألماني. وقد ارتبط باير ليفركوزن بعقد مع اللاعب البالغ الآن 28 عامًا من 2017 حتى مطلع 2022، لكنه أرسله على سبيل الإعارة مرتين بسبب قلة دقائق اللعب.

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وللمرة الأولى، نال يلتش استدعاءً إلى تشكيلة المنتخب الألماني. لكن المدافع، الذي يمكنه اللعب في قلب الدفاع وعلى الجهة اليمنى وفي خط الوسط الدفاعي، لم يشارك، شأنه شأن معظم اللاعبين في التشكيلة الكبيرة التي اختارها يورجن كلوب. ولا توجد حاليًا أي شكوك حول مستقبله المشرق مع ألمانيا.

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إشادة يورجن كلوب: ماذا قال مدرب ألمانيا عن فين يلتش؟

في مؤتمره الصحفي الذي حظي باهتمام كبير بمناسبة الإعلان عن تشكيلته الأولى، تحدث كلوب تحديدًا عن يلتش. وقال: «من بين اللاعبين الذين لم أكن على دراية مباشرة بهم، كان فين أول من لفت انتباهي»، مضيفًا: «لأنك تنظر إلى الإحصائيات وتفكر: يا صاح، المباريات، أليس كذلك؟ ما قصة ذلك؟ ثم تلقي نظرة أعمق وتدرك: مدافع استثنائي يؤدي بشكل جيد جدًا، ويتمتع بلياقة بدنية استثنائية ويجيد لعب كرة القدم».

ورغم صغر سنه، فإن يلتش خاض بالفعل 41 مباراة في الدوري الألماني. كما خاض أكثر من 20 مباراة في كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. وفي مطلع عام 2025، انتقل من نورنبرج مقابل 9.5 مليون يورو، بعد أن كان بالفعل أساسيًا منتظمًا في الدرجة الثانية الألمانية وهو مراهق. وعلى مستوى الفئات السنية، أصبح بطلًا للعالم وأوروبا تحت 17 عامًا. كما فاز بميدالية فريتز فالتر الذهبية المرموقة في 2025، متقدمًا على سعيد المالا لاعب كولن.

وفي هذا الموسم، أشرك مدرب شتوتجارت اللاعب أساسيًا في ثماني من تسع مباريات رسمية، ولعب المباراة كاملة سبع مرات. بل إن يلتش صنع تمريرة حاسمة في الفوز 4-1 على كولن.



