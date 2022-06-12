أوقفوا هذا الخطاب" ..إيتو يعتذر عن ضرب مشجع ويوجه رسالة إلى الجزائر

إيتو اعتدى بالضرب على مشجع!

أصدر مهاجم الكاميرون السابق صامويل إيتو بيانًا يعتذر فيه عن مشاجرة جسدية بينه وبين مشجع جزائري، أثناء تواجده في دبي لمتابعة كأس العالم.

حيث تم تصوير إيتو في مدرجات ملعب 974 مساء الاثنين بعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، وهو يتعدى بالضرب على أحد مشجعي الجزائر.

ففي بيان رسمي أصدره إيتو عبر حسابه بموقع "تويتر" قال:" أود أن اعتذر عن فقدان أعصابي ورد الفعل بطريقة لا تتناسب مع شخصيتي، اتأسف عن هذا الحادث المؤسف".

ووضح نجم برشلونة وتشيلسي السابق في بيانه:" بعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، حدثت مشادة عنيفة مع مشجع، أعتقد جزائري، أحاول دائمًا مقاومة المضايقات المستمرة من الجمهور الجزائري، خصوصًا بعد مباراة الكاميرون والجزائر يوم 29 مارس".

وأردف:" سيناريو هزيمة الجزائر كان قاسيًا بالتأكيد، لكنه يتماشى مع قوانين لعبتنا، لذلك أدعو الاتحاد الجزائري لوضع حدًا لهذا المناخ العنيف، قبل وقوع مأساة أكثر خطورة".

وكان منتخب الكاميرون قد تجاوز الجزائر وصعد إلى كأس العالم بسيناريو درامي وهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.