أوسكار غارسيا لا يظهر أي شفقة تجاه أياكس: «عليه أن يثبت أنه الأفضل»

تحدث أوسكار غارسيا بعد ظهر يوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي أياكس عن الدور الحالي لأوسكار غلوخ. ويقر المدرب الإسباني بأن اللاعب الذي تم التعاقد معه بملايين اليورو يرغب في المشاركة في المباريات بشكل أكبر.

غارسيا، الذي تم تعيينه في مارس، يتحدث بانتظام مع غلوخ. "يرغب في اللعب من الجهة اليسرى أو خلف المهاجم في نظام 4-2-3-1. غلوخ لاعب يتمتع بمواهب ويمكنه اللعب في مراكز مختلفة."

ووفقًا لغارسيا، فإن عدم مشاركة غلوخ في المباريات دائمًا يرجع في المقام الأول إليه. "يجب على اللاعب أن يثبت أنه أفضل من اللاعبين الآخرين. ليس أمامي فقط، بل كان الأمر كذلك مع المدربين السابقين أيضًا. عليك أن تتطور وتعمل بجد لتغيير الوضع."

لا يزال غارسيا يعتبر غلوخ لاعباً جيداً. "إنه لاعب خطير بالقرب من المرمى، لكن كرة القدم أكثر من ذلك."

إن تكلفة غلوخ التي بلغت ما يقرب من 15 مليون يورو بالنسبة للنادي الأمستردامي لا تؤثر على سياسته في اختيار اللاعبين. "بالنسبة لي، هو مجرد لاعب في التشكيلة. إذا أردنا استخدامه، يجب أن يكون مستعدًا وأن يثبت نفسه."

لعب غلوخ البالغ من العمر 22 عامًا حتى الآن 33 مباراة مع أياكس. سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع خمسة تمريرات حاسمة.

وبالتالي، فإن غلوخ يسجل أرقاماً جيدة. ومع ذلك، يتزايد التساؤل حول ما إذا كان سيظل يلعب مع أياكس في الموسم المقبل.