كأس العالم - المجموعة 8 هارد روك

ستنطلق مباراة أوروغواي ضد الرأس الأخضر في 21 يونيو 2026 الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و22:00 بتوقيت غرينتش.

سياق المباراة وتوقعات اليوم الافتتاحي

في واحدة من أكبر المفاجآت في البطولة حتى الآن، تعادل الرأس الأخضر، المشارك لأول مرة في البطولة، مع إسبانيا، بطلة عام 2010، بنتيجة 0-0. كان حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينها، البالغ من العمر 40 عامًا، هو بطل المباراة، ونتيجة لذلك، ارتفع عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير بين عشية وضحاها.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في منتخب أوروغواي

مع اعتزال لويس سواريز وإدينسون كافاني كرة القدم الدولية، يعتمد نظام المدرب الأسطوري مارسيلو بيلسا بشكل كبير على لاعبي خط الوسط. يعد لاعب ريال مدريد فيدي فالفيردي القطعة الأساسية في اللغز، إلى جانب مانويل أوغارتي لاعب مانشستر يونايتد وصانع ألعاب توتنهام الأنيق رودريغو بنتانكور. ستسعى أوروغواي إلى صعوبة المهمة على خصومها من خلال الثنائي ذي الخبرة الواسعة رونالد أراوجو وخوسيه ماريا جيمينيز اللذين يقودان خط الدفاع الرباعي.

سيطبق بيلسا نظامه المميز عالي الكثافة 4-3-3 الذي يركز على الضغط الهجومي. وقد ساعد هذا النهج أوروغواي على تسجيل 147 استرجاع كرة خلال دوري التصفيات، بزيادة 26 استرجاعاً عن أي دولة أخرى في أمريكا الجنوبية.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في الرأس الأخضر

تألق المهاجم دايلون ليفرامينتو بتسجيله أربعة أهداف في التصفيات، بما في ذلك أهداف حاسمة ضد أنغولا والكاميرون، ليحتل صدارة هدافي المجموعة. يقود الرأس الأخضر المدرب واللاعب السابق بيدرو ليتاو بريتو، المعروف بلقب "بوبيستا". يتولى بريتو دفة القيادة منذ عام 2020، وسيعتمد على تشكيلة دفاعية منضبطة إذا أراد فريقه تحقيق مفاجأة أو اثنتين في القارة الأمريكية. أثبت حارس مرمى تشافيس المخضرم فوزينها جدارته أمام إسبانيا في الجولة الأولى، وستعتمد الرأس الأخضر على بطولاته مرة أخرى في مباراتيها الأخريين في المجموعة. يلعب فوزينها في الدرجة الثانية من الدوري البرتغالي، وقد أظهر أداءً رائعاً مع منتخب الرأس الأخضر المشارك لأول مرة في كأس العالم أمام منافس أكثر شهرة بكثير.

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تشكيلة أوروغواي المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: سيرجيو روشيت (إنترناسيونال)، فرناندو موسليرا (غالطة سراي)، سانتياغو ميلي (جونيور إف سي).

المدافعون: غييرمو فاريلا (فلامنغو)، رونالد أراوخو (برشلونة)، خوسيه ماريا جيمينيز (أتلتيكو مدريد)، سانتياغو بوينو (وولفز)، سيباستيان كاسيريس (كلوب أمريكا)، ماتياس أوليفيرا (نابولي)، خواكين بيكيريز (بالميراس)، ماتياس فينا (فلامنغو).

لاعبو خط الوسط: مانويل أوغارتي (مانشستر يونايتد)، إميليانو مارتينيز (بالميراس)، رودريغو بنتانكور (توتنهام)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)، أغوستين كانوبيو (فلومينينسي)، خوان مانويل سانابريا (أتلتيكو سان لويس)، جيورجيان دي أراسكايتا (فلامنغو)، نيكولاس دي لا كروز (فلامنغو)، رودريغو زالازار (إس سي براغا)، فاكوندو بيليستري (باناثينايكوس)، ماكسيميليانو أراوخو (سبورتينغ لشبونة)، بريان رودريغيز (كلوب أمريكا).

المهاجمون: رودريغو أغيري (كلوب أمريكا)، فيديريكو فيناس (ريال أوفييدو)، داروين نونيز (الهلال).

تشكيلة الرأس الأخضر المكونة من 26 لاعبًا

حراس المرمى: فوزينها (تشافيس)، مارسيو روزا (مونتانا)، سي جي دوس سانتوس (سان دييغو).

المدافعون: ستوبيرا (تورينسي)، روبرتو لوبيز (شامروك روفرز)، جواو باولو (إف سي بي إس)، ديني (الباتايه)، لوغان كوستا (فياريال)، ستيفن موريرا (كولومبوس كرو)، واغنر بينا (طرابزونسبور)، سيدني لوبيز كابرال (بنفيكا)، كيلفين بيريس (إس جي كيه).

لاعبو الوسط: جاميرو مونتيرو (بي إي سي زفول)، كيفن بينا (كراسنودار)، ديروي دوارتي (لودوجوريتس)، تيلمو أركانجو (فيتوريا غيماريش)، لاروس دوارتي (أكاديمية بوسكاس)، يانيك سيميدو (فارينسي).

المهاجمون: رايان مينديز (إغدير)، غاري رودريغيز (أبولون ليماسول)، ويلي سيميدو (أومونيا)، جوفاني كابرال (إستريلا أمادورا)، جيلسون تافاريس (أكرون تولياتي)، دايلون ليفرامينتو (كاسا بيا)، هيليو فاريلا (مكابي تل أبيب)، نونو دا كوستا (إسطنبول باشاك شهير).

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير منتخب أوروغواي مارسيلو بيلسا. لا توجد إصابات أو إيقافات مدرجة في بيانات التشكيلة الحالية، ولم يتم تأكيد أي تشكيلة محتملة قبل المباراة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

لا توجد إصابات أو حالات إيقاف مسجلة في البيانات المتاحة للمدرب بوبيستا، مدرب الرأس الأخضر. لم يتم الإعلان عن تشكيلة أساسية مؤكدة. سيتم توفير المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

حققت أوروغواي فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضتها. وانتهت آخر مباراة لها بالتعادل 1-1 مع السعودية في كأس العالم يوم 15 يونيو، كما تعادلت 0-0 مع الجزائر و1-1 مع إنجلترا في مباريات ودية أقيمت في وقت سابق من هذا العام. وكانت الهزيمة الوحيدة في هذه السلسلة هي الخسارة الثقيلة 5-1 أمام الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2025. ويكمل التعادل السلبي مع المكسيك صورة المباريات الخمس. عبر هذه المباريات، تظهر نتائج أوروغواي فريقًا يصعب هزيمته ولكنه يعاني أيضًا في تحقيق الانتصارات.

تصل الرأس الأخضر في حالة جيدة، بعد فوزها في ثلاث من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتيجة لها قبل كأس العالم هي الفوز 3-0 على برمودا في 6 يونيو، كما فازت على صربيا 3-0 في أواخر مايو. ويكمل هذه السلسلة التعادل 1-1 مع فنلندا والهزيمة 4-2 أمام تشيلي، إلى جانب التعادل 0-0 مع إسبانيا في 15 يونيو. أظهر الرأس الأخضر قدرته على التسجيل بسهولة في المباريات الودية الأخيرة، كما أظهر انضباطًا دفاعيًا في احتواء المنافسين الكبار.

سجل المواجهات المباشرة

لا توجد أي مواجهات سابقة بين أوروغواي والرأس الأخضر مسجلة في البيانات المتاحة. وستكون المباراة التي ستقام على ملعب هارد روك في ميامي أول مواجهة موثقة بين البلدين.

الترتيب

في المجموعة H، تحتل أوروغواي حالياً صدارة الترتيب، بينما تحتل الرأس الأخضر المركز الرابع قبل هذه المباراة.