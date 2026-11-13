أوراق قضية نيجريرا اكتملت يا ريال مدريد.. كفاكم عبثًا بالتحكيم وانتظروا حُكم القضاء على برشلونة!

بعد قرابة أربع سنوات من الصخب الإعلامي والاتهامات المتلاحقة، وصلت قضية نيجريرا أخيرًا إلى محطتها ما قبل الأخيرة، حيث أُغلق باب الاستماع للشهود تقنيًا في 13 نوفمبر 2026 بعد مثول جيرارد لوبيز وتوني ألونسو أمام قاضية التحقيق أليخاندرا خيل، لتبقى خطوة إدارية أخيرة تتعلق بالتقارير المالية قبل حسم مصير الملف مطلع عام 2027.

هذه اللحظة المفصلية تفرض سؤالًا مباشرًا على إدارة ريال مدريد، متى يتوقف النادي الملكي عن محاولات إطالة أمد القضية، ومتى يترك القضاء يعمل بعيدًا عن الضغط الإعلامي المستمر.

أربع محاولات لتمديد المعركة

لم يتعامل ريال مدريد مع ملف نيجريرا باعتباره مسارًا قضائيًا يسير نحو غايته الطبيعية، بل حوله إلى أداة استنزاف زمني لا تنتهي، إذ تقدم النادي بأربع محاولات متتالية لتمديد فترة التحقيق لمدة ستة أشهر في كل مرة، بدأت في أغسطس 2024، وتكررت في يوليو 2025، ثم في مارس 2026، وصولًا إلى الطلب الرابع في 14 يوليو 2026 الذي وضعت القاضية حدًا له برفضه رسميًا في سبتمبر الماضي.

وإلى جانب طلبات التمديد المتكررة، لجأ النادي المدريدي إلى محكمة مقاطعة برشلونة لإلزام غريمه بتسليم مراجعات مالية تمتد بين عامي 2010 و2021، كما طرق أبواب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أكتوبر الماضي بملف مواز، في تحركات متشابكة تعكس رغبة واضحة في إبقاء الملف مفتوحًا لأطول فترة ممكنة مهما كانت التكلفة.

ضغط ممنهج على الحكام في كل جولة

الأزمة الحقيقية لم تعد في ساحات المحاكم، بل في استثمار هذا التطويل لصناعة مناخ تحكيمي مسموم في الدوري الإسباني مع كل جولة، حيث تحولت قناة ريال مدريد التلفزيونية إلى منصة دائمة للتشكيك في نزاهة قضاة الملاعب، وربط كل قرار تحكيمي لا يصب في مصلحة الفريق بإرث قضية نيجريرا، وتجاهل أي قرار آخر كأنه لم يكن ولو كان يفيدهم، في محاولة مكشوفة للتأثير المعنوي على الحكام قبل المباريات وبعدها.

هذا الأسلوب يتجاوز فكرة المطالبة بالعدالة إلى محاولة تشويه صورة برشلونة وتصوير كل نجاح يحققه الفريق الكتالوني باعتباره مشبوهًا، وهو سلوك يضر بسمعة المسابقة الإسبانية كلها ولا يخدم كرة القدم في شيء.

ريال مدريد أكبر الخاسرين

المفارقة التي يغفل عنها صناع القرار في العاصمة الإسبانية أن ناديهم هو الخاسر الأكبر من هذا النهج التصعيدي المستمر، لأن الإصرار على تعطيل إغلاق التحقيق يوحي للرأي العام بأن الطرف المدعي يخشى صدور حكم لا يلبي روايته الإعلامية التي استثمر فيها على مدار ثلاث سنوات وتسعة أشهر، وكأن بقاء الشبهة معلقة في الهواء أهم عنده من الوصول إلى حقيقة قضائية نهائية.

كما أن النادي الملكي يفقد جزءًا معتبرًا من وقاره المؤسسي وتاريخه الكبير حين يظهر في صورة من يطارد خصمه بالشكاوى والمناورات الإجرائية أسبوعًا بعد أسبوع، ويضع نفسه في صدام دائم مع المنظومة التحكيمية ومع روابط الأندية والاتحادات القارية دون أن يجني من ذلك إلا توترًا إضافيًا يرتد على تركيز فريقه داخل الملعب.

بيت القصيد

كل الأوراق باتت على طاولة القاضية، والشهادات كلها أُودعت في المحضر، ولم يعد هناك أي مبرر منطقي أو قانوني لمزيد من المماطلة، وعلى ريال مدريد أن يغلق صفحة التصعيد الإعلامي واللعب على وتر الجدل التحكيمي في كل جولة، وأن يجلس بهدوء كما تفعل المؤسسات الكبرى ليستمع إلى كلمة القضاء في أوائل عام 2027، لأن الاستمرار في هذه الحركات لن يغير وقائع الملف، لكنه حتمًا سيخصم من رصيد مدريد نفسه قبل أي طرف آخر.