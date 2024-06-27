"أهم لاعب لدينا" .. الكشف عن الأدوار "الحيوية" لألابا مع النمسا في يورو 2024

نجم ريال مدريد غائب عن البطولة للإصابة

يغيب دافيد ألابا مدافع ريال مدريد عن منتخب بلاده النمسا في بطولة يورو 2024 الجارية حاليًا في ألمانيا، ولكنه رغم ذلك حاضرًا مع البعثة ويقوم بأدوار حيوية كما كشف الإعلام النمساوي.

ألابا كان قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال الموسم الماضي مما أبعده عن الملاعب وجعله غير مؤهل للظهور مع النمسا في البطولة، ولكن المدرب رالف رانجنيك قرر الاستعانة به ضمن الجهاز الفني الخاص به خلال البطولة.

صحيفة ريليفو الإسبانية نقلت عن مراسلي الإعلام النمساوي تأكيدهم قيام ألابا بأدوار حيوية مع المنتخب تتعلق بالتواصل مع اللاعبين والحديث معهم وتحفيزهم والتنسيق بينهم وبين المدرب ونقل تعليماته وشرحها لهم، حتى أن الصحفي بيتر ألتمان وصفه بأنه أهم لاعب في المنتخب.

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وأضاف "كان من المهم جدًا أن يأتي مع المنتخب لأنه قائده. هو أهم لاعب لدينا. باستثناء الـ90 دقيقة التي تجري فيها المباراة، فلا يوجد فارق كبير حقًا بين وبين بقية اللاعبين. بالنسبة لهم فمن الرائع أن يتواجد هنا ويُقدم المشورة ويقود المران، وبالنسبة للمدرب فهو بمثابة القائد الذي لا يستطيع اللعب".

من جانبه، شرح هارالد برانتي أدوار ألابا بالقول "هو لاعب في الفريق رغم أنه لا يلعب، يأكل مع اللاعبين ويتواجد معهم في المران ويتحدث معهم يوميًا وكذلك مع الجهاز الفني، هو الرابط بين اللاعبين والمدربين ومن المهم أن يكون هنا. لديه خبرة كبيرة ويتمتع بعلاقة صداقة مع جميع اللاعبين. كنا بالطبع نتمنى وجوده على أرض الملعب، فهو لاعب من الطراز العالمي. المدافعون يبلون حسنًا بالفعل لكن لا أحد يُنكر أننا نفتقده على الملعب، فهو أفضل لاعب في النمسا".

يُشار إلى أن النمسا أحدثت المفاجأة الكبرى وتصدرت مجموعتها على حساب فرنسا وهولندا، وستواجه في دور الـ16 منتخب تركيا.