"لو كان باريس سان جيرمان يلعب في الدوري الإنجليزي، لكان قد فاز باللقب." بقيت هذه العبارة معلقة في الهواء بينما انحنى مشجع باريس سان جيرمان، وعيونه مثبتة على نظيره.

ورد كمال مارلي (أحد مشجعي ليفربول) دون تردد: "إذا كنت تعتقد أن فريقك أفضل من جميع الفرق الكبرى الأخرى لأنكم لم تضطروا من قبل للعب موسم تنافسي من 38 مباراة".

وأضاف: "لانس هو منافسكم الرئيسي، تعاملوا مع الأمر. يتأخر عنكم بنقطتين هذا الموسم. لا أعتقد أنكم تعتقدون أن لانس سيحتل مركزاً في النصف العلوي من جدول الدوري الإنجليزي".

واستمر في الضغط، مشدداً على صعوبة المهمة: "أعتقد أيضاً أن أحد الأمور التي ستتطرق إليها على الأرجح هو أن الكثير من الفرق التي هزمتها في الفترة التي سبقت دوري أبطال أوروبا العام الماضي، سيكون عليك مواجهتها في الدوري الإنجليزي".

"وماذا حدث عندما لعبنا ضدهم العام الماضي؟" رد مشجع باريس سان جيرمان على الفور، "الدوري الإنجليزي الممتاز مدين مرة أخرى بقدر كبير من الشكر لتشيلسي، لو كان باريس سان جيرمان قد واجه سوء الحظ وفاز على تشيلسي أيضًا، كنت سأجرد ناديك ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي وأعطيه لنا. ليفربول، آرسنال، أستون فيلا، كل هذه الفرق سقطت أمام باريس سان جيرمان."









أظهر هذا الحوار الانقسام الحاد: من جهة، كان هناك إصرار على أن جودة باريس سان جيرمان ستسحق موسمًا أطول وأكثر صعوبة؛ ومن جهة أخرى، كان كمال، الذي جادل بأن العمق الذي لا هوادة فيه والضغط البدني في الدوري الإنجليزي الممتاز سيكشفان أي نقص في القدرة التنافسية المستمرة.

أكد مشجع باريس سان جيرمان على تاريخ النادي والنتائج السابقة، ورفض اعتبار الفرق الإنجليزية المتوسطة في الترتيب تهديداً يذكر. ورد كمال بواقع المنافسة الأكثر شدة في الدوري الفرنسي، حيث حتى المنافسين القريبين مثل لانس يسلطون الضوء على الفرق في شدة الدوري.



