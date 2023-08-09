هذا ما حصل في الفترة التحضيرية بالنسبة للنادي الملكي

توصلت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى العديد من التفاصيل المميزة من معسكر ريال مدريد التحضيري استعدادًا للموسم الجديد.

بداية هذه التفاصيل هي أن كارلو أنشيلوتي كف عن تدخين السجائر الاعتيادية التي قال من قبل إنه كان ينهي منها علبة كل يوم، واتجه إلى تدخين iQOS، وهو جهاز تبغ خالٍ من الاحتراق لأن المواد الضارة في التبغ لا توجد فقط في النيكوتين، ولكن أيضًا في حرق السجائر.

ما ظهر أيضًا هو أن أنشيلوتي كف عن تدخين السجائر الاعتيادية منذ عامين على الأقل، واتجه لهذا الخيار الأقل ضررًا.

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أيضًا من الأشياء التي ظهرت في الجولة التحضيرية زجاجة لم ينفك جود بيلينجهام نجم ريال مدريد أن يحملها في يده، كانت هذه الزجاجة تشتمل على مياه مخلوطة بالإلكتروليتات المسؤولة عن تعزيز وظيفة العضلات، والتي تشمل عناصر الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكلور.

هذه المشروبات لا تستخدم فقط للتعافي بعد التدريب أو المنافسة، بل تعمل على توفير المزيد من الطاقة، مما يساعد على الاستمرار في دفع تقديم أداء رياضي أفضل.