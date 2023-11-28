أنشيلوتي يرد على إطراء كارباخال.. ويوجه نصيحة لتشافي!

المدرب الإيطالي يمر بفترة اتزان رفقة الملكي..

حث مدرب ريال مدريد كارلو انشيلوتي نظيره في برشلونة تشافي هيرنانديز على تخطي فترة الانتقادات الحالية والتعثرات التي يواجهها الفريق الكتالوني بمواصلة العمل.

وقال أنشيلوتي في معرض حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نابولي في دوري ابطال أوروبا: "نواجه كمدربين هذه الفترات، لكن أظن أن لديه الخبرات الكافية للتعاطي مع الامور من هذه النوعية، عليه مواصلة المضي قدمًا".

وأشاد أنشيلوتي بلاعبيه بيلينجهام ولونين، قائلًا إن الاول على عكس باقي الإنجليز الذين واجهوا مشكلات تأقلم في الدوري الإسباني "لاعب ناضج ورائع وتأقلم بسرعة" بينما أشاد بحارسه الاوكراني الذي رأى أنه "ينافس كيبا في الفترة الحالية بشكل رائع".

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كما تطرق أنشيلوتي إلى تصريحات داني كارباخال مؤخرًا حول أنه كان في موضع المسئولية، فكان ليمنح انشيلوتي عقدًا جديدًا، فقال مازحًأ: "أنا من طرفي سأمنح كارباخال عقدًا حتى 2030، أشكره على كلماته وهو مثال حي على الالتزام".

كما رفض بشكل قاطع الحديث عن مستقبله مع ريال مدريد أو الغيابات التي يعانيها الملكي، قائلًا إن الحديث من هذا النوع "يفتقر إلى احترام اللاعبين الحاليين الذين يقدمون مستوى جيدًا للغاية ويقومون بعمل رائع".