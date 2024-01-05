أنشيلوتي يتغزل في بيلينجهام.. ويطمئن جماهير ريال مدريد على كروس

المدرب الإيطالي يشيد بهدافه..

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن العديد من الملفات على هامش مباراته أمام أراندينا في كأس ملك إسبانيا والتي وصفها بـ"الصعبة".

وقال أنشيلوتي: "نحن الأبطال المدافعون عن اللقب في كأس الملك، لقد فزنا بالبطولة الموسم الماضي واستمتعنا بذلك، لكن هذا لا يعني سهولة المباراة، لأننا مررنا بمباراة صعبة الموسم الماضي أمام كاسيرينو وكان علينا الفوز بشق الأنفس".

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز، لعبنا الأربعاء ومن المؤكد أن هناك العديد من اللاعبين الذين أصابهم الإرهاق".

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وتطرق أنشيلوتي إلى حالة بعض لاعبيه المصابين، وعلى رأسهم توني كروس الذي قال إنه "سيكون متاحًا في مباريات السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية" وكذلك ميندي الذي يرجح الإيطالي عودته في ذلك التوقيت أيضًا.

كما أشاد بوضوح بنجمه وهداف ريال مدريد جود بيلينجهام قائلًا إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ومؤكدًا: "قياسًا لاختلاف الثقافات واللغة وما يقوم به حاليًا، فهو بالنسبة لنا الأفضل".