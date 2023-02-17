أنشيلوتي: علينا التعامل مع سن كريم بنزيما، وتحضيري "صفر" لليفربول

لا يفكر في مواجهة الريدز

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن موقفه من التعامل مع إصابات كريم بنزيما، قبل مواجهة أوساسونا، غدًا، السبت، بالدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي عن موقف بنزيما في المؤتمر الصحفي للمباراة:"لا نريد المخاطرة معه، لأنه يشعر بالتعب الشديد، إذا كان خصم الغد هو ليفربول فلن يلعب أيضًا".

وأضاف:"لقد ظهر بمستويات جيدة بعد المونديال، والآن يجب حصوله على قدر أكبر من الراحة بسبب عمره".

وقال عن تنافسه على جائزة مدرب العام من الاتحاد الدولي:"نحن 3 مدربين نجحوا خلال العام الماضي، الجميع يستحق الحصول على الجائزة، ومن لا يفوز عليه تهنئة الآخر".

وعن المنافسة على الدوري مع برشلونة:"عليك الاعتقاد دائمًا أن المباراة التالية هي الأخيرة لك وهذا ما سنفعله، الهدف هو الضغط على برشلونة وتقليل العيوب والأخطاء".

التحضير لمواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا:"الساعات التي خصصتها لمباراة الثلاثاء هي صفر حتى الآن، أنا أعمل 24 ساعة من أجل مباراة الغد، لأنها مواجهة هامة لتقليص النقاط مع برشلونة".

الإصابات:"كريم لن يتواجد غدًا ولكن نطمح في مشاركته أمام ليفربول، كروس لن يلعب بسبب الأنفلونزا ولكن كورتوا عاد ونفس الأمر بالنسبة لإيدين هازارد".

جدير بالذكر أن ريال يلعب ضد أوساسونا وهو في المركز الثاني بجدول الليجا بـ48 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر.