أنشيلوتي: دوري الأبطال الأهم على الإطلاق.. وأقدر شعور تشافي!

هكذا يتناول الإيطالي ما يقال عن عدم استحقاق ريال مدريد لألقابه

تناول الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد العديد من التفاصيل في معرض حديثه عن مباراة فريقه ضد شاختار دونيتسك في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث أنشيلوتي عن رغبته في التتويج مجددًا بدوري أبطال أوروبا قائلًا: "أرغب في التتويج بهذه البطولة مجددًا، إنها البطولة الأهم على الإطلاق".

موقف كورتوا

وتناول أنشيلوتي مباراة أوساسونا الأخيرة في الدوري الإسباني والتي تعثر فيها رفاق كريم بنزيما الذي أهدر ركلة جزاء، فقال: "لم تسر الأمور معنا بشكل جيد، لكن لابد من التدارك والمتابعة، لا أعتقد أن بنزيما متأثرين بإهدار ركلة الجزاء، من الطبيعي حين لا يكون في أفضل حالاته أن يتحدث البعض عنه".

وطمأن أنشيلوتي أنصار ريال مدريد بشأن تيبو كورتوا الذي يغيب عن مباراة شاختار بفعل إصابة على مستوى عرق النسا، فقال: "لن يكون معنا ولكنه يتحسن وأعتقد أنه قد يلحق بالكلاسيكو ومباراة خيتافي ومباراة شاختار الثانية".

لكنه أجاب باقتضاب حول حالة مواطن كورتوا، البلجيكي الآخر إيدن هازارد قائلًا إن "كل لاعب في الفريق يعرف موقفه بشكل واضح".

الرد على تشافي وميسي

كما تناول أنشيلوتي حديث كل من تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة وليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وأسطورة برشلونة التاريخي، حول أن الفريق الأفضل لا يفوز عادة بدوري أبطال أوروبا.

وأجاب أنشيلوتي ضاحكًا: "أقدر أنهم يتفاجؤون بما يحصل في مبارياتنا.. ونحن نتفاجأ أيضًا، لكن الأسهل هو أن تقول إن الأفضل هو من فاز وليس العكس".