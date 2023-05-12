أنشيلوتي: أنا وجوارديولا لسنا الأفضل وهذا ما حدث في مقابلتي مع فلورنتينو بيريز!

تصريحات المدرب الإيطالي قبل اللعب ضد خيتافي

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على دخوله مواجهة خيتافي بفريق قوي، رغم توجيه كامل تركيزه نحو مباراة مانشستر سيتي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال يستضيف خيتافي غدًا، السبت، في إطار الجولة 34 من الدوري الإسباني، قبل الخروج للعب ضد سيتي بالأبطال، وسط تكهنات حول إراحة نجوم الفريق قبل موقعة ملعب الاتحاد.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد:"لا يمكنني إعلان التشكيل حتى لا أمنح الخصم أي ميزة ولكننا سنلعب بفريق تنافسي، اللاعبون الذين لديهم شكوك في مباراة الغد لن يلعبوا، المهمة الرئيسية هي استعادتهم لتلك المباراة ضد سيتي دون أي مشاكل جسدية".

وأضاف:"كورتوا سيلعب غدًا ونفس الأمر بالنسبة لفينيسيوس جونيور، روديجر أم ميليتاو يوم الأربعاء ضد مانشستر سيتي؟ أدخل دائمًا في هذه الحيرة وهذا يعكس مدى جودة الفريق".

التجديد لماركو أسينسيو وداني سيبايوس:"إنه قرار يتعين على اللاعبين اتخاذه وأعتقد أنهم اقتربا من حسم موقفهما".

حديثه مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي بعد مباراة ريال سوسييداد:"آخر مرة تحدثت فيها مع فلورنتينو كانت بالأمس، النادي سعيد ويشعر بنفس حالة التحفز التي نعيشها".

أدوار رودريجو:"الإحصائيات تقول إنه لعب كل المباريات المهمة، الفريق يتعامل بشكل جيد مع وجود ثلاثة مهاجمين، كما أن توني كروس يظهر بصورة مميزة كمحور".

هل هو وبيب جوارديولا الأفضل في العالم:"لا أعتقد ذلك، هناك العديد من المدربين الآخرين الرائعين".

يذكر أن ريال مدريد يلعب غدًا ضد خيتافي في الجولة 34 من الدوري الإسباني، وهو بعيد تمامًا عن المنافسة على اللقب، حيث يحتل المركز الثاني بـ69 نقطة بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر، لذلك يعطي الفريق الأولوية لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.