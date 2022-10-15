أنشيلوتي: الريال مختلف عن إنتر.. ولن أخترع كرة قدم جديدة من أجل برشلونة!

الإيطالي يعطي الكلاسيكو قيمته الكاملة دون مبالغة

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن مباراة كلاسيكو الأرض المرتقبة ضد برشلونة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "نلعب بشكل مختلف عن إنتر ميلانو، لقد كانوا شجعانًا ومؤثرين، لكن مباراتنا ستكون مختلفة بالتأكيد".

وعن طريقة لعب برشلونة التي يتوقعها قال: "تاريخ برشلونة يتحدث عن طريقة لعبهم، إنهم مستمرون في أسلوبهم المرتبط بالمشجعين والنادي، إنها فكرة منحتهم النجاح ويأملون أن تواصل ذلك، بعض الفرق تمتلك أفكارًا أخرى، أحيانًا يرحل بعض اللاعبين، المهم أن تضمن لك طريقتك الراحة".

أما عن تأثير إخفاق برشلونة أمام إنتر فقال: "لا نفكر فيما حدث لبرشلونة أمام إنتر، نفكر فقط في خوض المباراة والفوز بها".

وعما إذا كان كلاسيكو الموسم الماضي الذي انتهى 4-0 لصالح برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو سيؤثر على مباراة الأحد، قال أنشيلوتي: "لم أجعل لاعبيّ يشاهدون فيديو مباراة العام الماضي، إنهم يعرفون خصمهم جيدًا، مباراة العام الماضي لن تؤثر، إنه كلاسيكو آخر، ليس مباراة حياة أو موت في الأخير ولكنه مميز، الموسم طويل ونطمح في الفوز بالمباراة".

لن أخترع كرة قدم جديدة!

وأردف: "لقد تعادلوا في مباراة وحيدة بالدوري، ولديهم حيوية كبيرة في المنافسة، واجهوا بعض المشكلات في دوري الأبطال ولكن في تفاصيل محددة".

أما عن أسلوب ريال مدريد في اللعب فقال: "لن أخترع شيئًا جديدًا في كرة القدم، لقد تم اختراعها منذ وقت طويل، سنحاول لعب مباراة متكاملة وبتلك الطريقة نفوز بالألقاب والمباريات، العام الماضي أردت خلق أفكار جديدة، يمكنك رؤيتها مثلًا أمام باريس، لقد خلقنا دوافع مختلفة لفريقنا".

وأضاف: "ريال مدريد ليس أكثر شجاعة من برشلونة في الشوط الثاني، الفريقان لديهما الشخصية".

كما أكد أنشيلوتي أن "رودريجو لاعب استثنائي بالنسبة لي، الآن أعطيه دقائق أكثر ولقد أرى الجميع ما يمكنه القيام به في كل المراكز الهجومية".

روديجر وكورتوا

وعن حالة لاعبيه روديجر وكورتوا، أكد أنشيلوتي أن "روديجر في حساباتنا للمباراة، لا يشعر بأي آلام، إنه محارب ومتحمس للغاية".

وأضاف: "كورتوا أفضل الآن، ولكنه لم يتمرن إلا القليل، ليس مرتاحًا بما يكفي ولذلك هو ليس في حساباتنا للمباراة".