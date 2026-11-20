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قد يكون مارك أندريه تير شتيجن على موعد مع عودة مثيرة إلى الدوري الإسباني، بعدما برز فالنسيا وجهةً مفاجئة للحارس المخضرم. ورغم استعادته إيقاعه خلال فترة إعارته إلى أياكس، تشير التقارير إلى أن الدولي الألماني يتطلع بشغف إلى العودة إلى إسبانيا، حيث أمضى أكثر من عقد مع برشلونة.

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اهتمام فالنسيا بالحارس الألماني المخضرم

قد يشهد المشهد الكروي الإسباني تحولًا، إذ يسعى فالنسيا إلى إبرام صفقة من العيار الثقيل في ظل ملكيته الأمريكية الجديدة. وتفيد التقارير بأن براوليو فاسكيز، المدير الرياضي للخافافيش، بدأ الاستفسار عن إمكانية التعاقد مع تير شتيجن، وفقًا لبرنامج أوندا ديبورتيفا فالنسيا، بحسب ما نقلته صحيفة سبورت. ويلعب الحارس البالغ من العمر 34 عامًا حاليًا في الدوري الهولندي على سبيل الإعارة، لكن قلبه لا يزال متعلقًا بالعودة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.

ولا يزال العملاق الكتالوني يتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا فيما يخص الحارس ، إذ يدفع 90% من راتبه طوال فترة إعارته. وجاء هذا الاتفاق لمساعدة النادي على التعامل مع قيود سقف الرواتب، ولأن هانزي فليك لا يرى في الحارس المخضرم جزءًا من خططه التكتيكية على المدى الطويل. غير أن ظهور اهتمام فالنسيا قد يمنح برشلونة مخرجًا هو في أمسّ الحاجة إليه، وفرصة للتخلص من الجزء الأكبر من راتبه الضخم.

ضخ مالي في ميستايا

يأتي سعي فالنسيا لضم تير شتيجن مدفوعًا بتغيير كبير في مجلس إدارة النادي، وهو ما بث تفاؤلًا جديدًا في نفوس الجماهير. فقد استحوذ اتحاد الشركات الأمريكي بيتشوايز هولدينجز مؤخرًا على حصة تبلغ 42% من النادي من شركة ميريتون هولدينجز المملوكة لبيتر ليم. وبينما لا تزال الصفقة تنتظر الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للرياضة، يُتوقع أن يوفر الداعمون الجدد القوة المالية اللازمة للابتعاد عن منطقة الهبوط وإعادة الاستقرار إلى هذه المؤسسة العريقة.

ويعيش فالنسيا وضعًا رياضيًا صعبًا للغاية حاليًا، إذ يحتل فريق خافيير أجيري المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري. وبعد أن استقبلت شباكه 20 هدفًا في 12 مباراة فقط، بات بقاء النادي في دوري الأضواء، الممتد على مدار 40 موسمًا متتاليًا، مهددًا بشكل حقيقي. وقد تعرض الحارس الأساسي الحالي ستولي ديميتريفسكي لانتقادات واسعة بسبب مستوياته، ما يجعل التعاقد مع لاعب صاحب خبرة مثل تير شتيجن أولوية للإدارة الجديدة التي تسعى إلى إحداث أثر فوري.

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التألق مع أياكس يغذي حلم العودة إلى الليغا

أسكت تير شتيجن منتقديه الأوائل في أمستردام بشكل قاطع، ورسّخ مكانته حارسًا أساسيًا بلا منازع تحت قيادة ميشيل سانشيز. وكان الحارس الذي استعاد بريقه عنصرًا حاسمًا في سلسلة النتائج الرائعة لأياكس، إذ يعيش العملاق الهولندي فترة انتعاش لافتة ولم يتعرض لأي هزيمة منذ رحلته الأوروبية الصعبة إلى هايدوك سبليت في منتصف أكتوبر.

ومع ذلك، ورغم أنه وجد حياة جديدة في الدوري الهولندي، لا يزال بريق الليجا الذي لا يُقاوَم يستهوي نجم بوروسيا مونشنجلادباخ السابق. فقد حزم تير شتيجن حقائبه في البداية متجهًا إلى هولندا هربًا من فترة محبطة قضاها على مقاعد البدلاء في كامب نو، لكن بات من الواضح بشكل متزايد أن العودة النهائية إلى الكرة الإسبانية تظل الهدف الأسمى للفصل المقبل من مسيرته.

برشلونة ينتظر عروضًا رسمية

يتابع مسؤولو برشلونة الموقف حاليًا عن بُعد، في انتظار معرفة ما إذا كان الاهتمام الأولي من فالنسيا سيتحول إلى عرض ملموس. ويمتد عقد الحارس الألماني مع برشلونة حتى عام 2028، لكن النادي حريص على تسهيل رحيله بشكل نهائي بما يتماشى مع خطة إعادة هيكلته المالية. وإذا كان فالنسيا مستعدًا لتحمل نسبة أعلى بكثير من راتبه مقارنة بما يدفعه أياكس حاليًا، فقد تُبرم الصفقة بسرعة نسبية خلال فترة الانتقالات المقبلة.