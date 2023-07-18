"أنت جرذ خائن!".. تسريبات صوتية وانقسام بين حكام إسبانيا بسبب قضية نيجريرا

إهانات وشتائم بين كبار حكام الليجا

استنكر الحكم الإسباني السابق إسترادا فرنانديز وصف رئيس اللجنة الفنية للحكام الإسبان، لويس ميدينا كانتاليخو، إياه بـ "الجرذ" و "الخائن" بعد رفع دعوى قضائية ضد خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، إذ يعد فيرنانديز أول من بدأ مقاضاة نيجريرا في القضية الشهيرة المتهم فيها بمجاملة برشلونة.

وقد قدم إسترادا فرنانديز شكوى في فبراير ضد نائب رئيس لجنة الحكام السابق، قبل أن يبدأ مكتب المدعي العام الإسباني سياقًا آخر للتحقيقات السارية حتى الآن.

ووفقًا لموقع صحيفة "Libertad Digital" فقد تم نشر مقطع صوتي للويس ميدينا كانتاليخو قدمه إسترادا فرنانديز أمام المحكمة الاجتماعية رقم 32 في مدريد خلال محاكمة عقدت الأسبوع الماضي بدعوى انتهاك الحقوق الأساسية للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF).

وفقًا للتسجيل الآتي من داخل ندوة للويس ميدينا كانتاليخو في 21 أبريل، أشار كانتاليخو إلى حكم معين "دون ذكر اسمه" زعم أنه سرب معلومات للصحفيين.

عقدت هذه الندوة بعد شهرين من رفع إسترادا فرنانديز دعوى قضائية ضد نيجريرا وبعد ثلاثة أسابيع من رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الإسباني.

وصف كانتاليخو خلالها هذا الحكم بأنه "شخصية صغيرة" وأن "وصفه بالفأر يزيد من جودة ما هو عليه قليلاً، أليس كذلك؟ فأر صغير. أنت شخصية صغيرة لم تصل لأهدافك الرياضية، لذلك تقوم بهذه السلوكيات".

وأضاف: "ذلك الشيء الصغير الموجود هنا بيننا ليس له أهمية أو قيم أو أي شيء، ليس لديه أي شيء آخر ليفعله سوى نقل الأخبار إلى صحفي أو عدة صحفيين، أراد أن يلمع واستخدم التحكيم الإسباني وسيلة لتحقيق ذلك".