"أنت تمثل الإمارات فكن على قدر الحدث!" .. انقلاب على موسيماني بعد وداع الوحدة لكأس الملك سلمان

الجمهور بين ساخر وغاضب .. وموسيماني يرد: الوحدة أفضل من الشباب واللقب ليس هدفي

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فشل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للوحدة الإماراتي، في أول اختبار له مع الفريق، إذ ودع كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، من دور ربع النهائي، ليثور الجمهور الإماراتي ضده.

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العنابي ودع البطولة العربية أمس الأحد، بعد الهزيمة أمام الشباب السعودي في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، إذ لعب الليوث منذ الدقيقة 24 بعشرة لاعبين إثر طرد إياجو سانتو، ولعب الوحدة بعشرة منذ الدقيقة 67 بعد طرد عبد الله الكربي.

وقال موسيماني، عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة جيدة جدًا، ولعبنا أمام فريق قوي، لكن كنا الفريق الأفضل في المباراة إلا أن البطولة في الأخير انتهت بالنسبة لنا، وفي الأساس لم يكن تفكيرنا في الفوز باللقب، إنما الاستعداد للدوري الإماراتي باحتكاكات قوية".

وأضاف: "كانت تجربة قوية قبل بداية الموسم، لا نزال في حاجة لبعض الوقت للتحسن إلا أننا أظهرنا شخصية كبيرة خلال البطولة".

حول انفعاله في الكثير من لقطات المباراة، علق الجنوب إفريقي: "أنا مدرب عصبي للغاية، أتمنى أن أصبح هادئًا في المستقبل، لكنها كرة القدم وبها الكثير من المشاعر خلال المباريات".

أما اللقطة التي حملت بعض السخرية لبيتسو في دفعه للاعب فارس جمعة في الدقيقة الأخيرة من المباراة وإخراج علاء الدين زهير، ليضيع الأول ركلة ترجيح ويطيح بفريقه خارج البطولة، عن هذا التغيير أوضح المدرب: "أخرجت علاء لأنه لا يسدد ركلات ترجيح بشكل جيد، لكن جمعة فعلها بشكل مميز في التدريبات، هو لا ينفي أن الأول لاعب مميز جدًا".

تصريحات موسيماني وتغييراته في اللقاء وتبريراته لوداع البطولة، دفع الجماهير للغضب، فكتب أحد الجماهير: "مع احترامي بس موسيماني شو كان ينتظر عشان يهجم ..تلعب مع فريق من وسط الترتيب ( الدوري السعودي ) ومطرود منه لاعب ..بالعربي موسيماني كان خايف يهاجم واذا استمر على نفس النهج ماظني نوصل بعيد"، وعلق آخر: "زمن المشاركة للمشاركة ولى يا موسيماني، من يمثل الدولة فعليه أن يكون في مستوى الحدث، أنت تتحمل الخسارة بسوء إدارتك للمباراة و تبريرك غير مقبول!".

فيما أضاف ثالث ساخرًا: "أحس الجماهير مستحية تنتقد موسيماني، بالله هذه تشكيلة، مدرب يدخل لاعب ثقيل في آخر 30 ثانية؟؟؟، مدرب يشارك الكربي في بداية المباراة؟؟؟، مدرب يلعب الغيرقيقستاني مرة جناح يمين ومرة جناح يسار يعني يجرب حظه".

يذكر أن موسيماني تولى قيادة الوحدة الشهر الماضي، بعد فسخ الأهلي السعودي لعقده، إذ انتهت مهمته مع الفريق بصعوده لدوري روشن من دوري يلو للدرجة الأولى.

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