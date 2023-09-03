"أنت الأفضل" .. لفتة رائعة من بيتروس لدعم نجم الأهلي بعد الهزيمة القاسية

البرازيلي بيتروس المعروف باستفزازاته استسلم أمام نجم الأهلي!

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بروح رياضية كبيرة، تعامل البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط الفتح السعودي، مع فوز فريقه الكبير أمام الأهلي بالأمس، موجهًا رسالة دعم لنجم الراقي.

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النموذجي نجح، أمس السبت، في تحويل تأخره بهدف وحيد في أول ست دقائق من مواجهة الراقي، لفوز تاريخي بخماسية مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، قام البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ نجم الأهلي، بإهداء قميصه لمواطنه في الفتح، ليخرج الأخير مثنيًا عليه وموجهًا الشكر له.

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بيتروس كتب، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "شكرًا بوبي، أنت الأفضل، من الجيد رؤيتك يا أخي!".

يذكر أن فيرمينو في أربع مباريات مع الراقي، نجح في تسجيل ثلاثة أهداف، أحرزها في الجولة الأولى ثم صام بعدها عن التهديف، وصنع هدفًا آخر.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يحل الفتح سابعًا بثماني نقاط.

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