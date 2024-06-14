"بعد أنباء خطفه من النصر!" .. تطور مفاجئ في انتقال نجم ريال مدريد إلى الاتحاد

مفاجأة جديدة في ميركاتو الاتحاد..

في الساعات الماضية.. اشتعل الوسط الرياضي السعودي؛ بعد أنباء تحول صفقة النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز، من عملاق الرياض النصر، إلى نادي الاتحاد.

وكل الأخبار كانت تشير إلى تفاوض النصر مع ناتشو، قبل أن تؤكد صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء أمس الخميس، على توصل اللاعب إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد؛ للانضمام إلى صفوفه في صيف العام الحالي، مقابل 20 مليون يورو سنويًا.

وحسب هذا الخبر.. جاء اتفاق ناتشو مع الاتحاد؛ بعد زيارة قام بها رامون بلانيس، المدير الرياضي للنادي السعودي، إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

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لكن.. الإعلامي الرياضي ماجد هود، المقرب من البيت الاتحادي، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، عن انتقال النجم الإسباني إلى قلعة العميد.

هود أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أن ناتشو فيرنانديز خارج حسابات نادي الاتحاد؛ ولا صحة لأخبار التعاقد معه من الأساس.

جدير بالذكر أن عقد ناتشو مع نادي ريال مدريد الإسباني، ينتهي في 30 يونيو 2024؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن التجديد، أو الرحيل للسعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية.