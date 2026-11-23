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كسر ديزيريه دوي صمته بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى خلال فوز باريس سان جيرمان على نيس. وأقر الدولي الفرنسي بأن الإصابة أحزنته، لكنه تعهد بالعودة أقوى، فيما يواجه لويس إنريكي غياب اثنين من أخطر مهاجميه لفترة طويلة قبل جدول مزدحم بالمباريات يسبق العطلة الشتوية.

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دوي يكسر صمته عبر إنستجرام

وجّه دوي رسالته الأولى منذ تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى خلال الفوز 3-2 على نيس يوم السبت. وغادر الملعب على محفة باكيًا في الدقيقة 38، بعد وقت قصير من تسجيل الهدف الثاني لفريقه.

وكتب دوي عبر إنستغرام: «إنها لحظة صعبة. هذه الإصابة تحزنني. لكنني مقتنع بأنني سأعود أقوى بكثير. تحدٍ جديد وفرصة جديدة للتطور. شكرًا لكم جميعًا على كل الدعم والمحبة اللذين أظهرتموهما لي. ما زلت متمسكًا بإيماني!»

طريق طويل للتعافي أمام نجم باريس سان جيرمان

أكد باريس سان جيرمان تشخيص الإصابة، لكنه لم يحدد مدة غياب دوي، المتوقع أن تستمر عدة أشهر. ووفقًا لـRMC Sport، يتراوح متوسط الوقت اللازم للعودة إلى المنافسات بعد إصابة كهذه بين ثمانية أشهر ونصف وتسعة أشهر من الخضوع للجراحة.

وتأتي هذه الضربة بعد بداية رائعة للموسم قدمها المهاجم مع ناديه ومنتخب بلاده. وتوالت رسائل الدعم منذ إصابته، وكان نيمار من بين الذين بعثوا برسالة مؤثرة إلى دوي.

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لويس إنريكي يقلل من احتمال إبرام صفقة في يناير

انضم دوي إلى خفيتشا كفاراتسخيليا في قائمة المصابين بالإصابة نفسها، ليجد لويس إنريكي نفسه من دون اثنين من مهاجميه الأساسيين. لكن مدرب باريس سان جيرمان أكد بعد الفوز على نيس أن النادي لن يتعجل بالضرورة دخول سوق الانتقالات في يناير.

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وقال: «نحن منفتحون دائمًا على سوق الانتقالات، لكن إصابة لاعبين اثنين لا تعني بالضرورة أننا سنتحرك. هناك لاعبون شاركوا بدرجة أقل ويمكنهم تقديم الإضافة. سنتجاوز هذا الأمر بوصفنا فريقًا».

باريس سان جيرمان يقيّم خياراته قبل العطلة

سيقيّم باريس سان جيرمان، الذي حافظ على صدارة الدوري الفرنسي بفوزه يوم السبت، استجابة تشكيلته خلال المباريات السبع التي تسبق العطلة الشتوية.

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وعندها فقط سيقرر النادي ما إذا كان بحاجة إلى التعاقد مع لاعب جديد.