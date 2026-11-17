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أبدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لمنتخب هولندا، صدمته وخيبة أمله الكبيرة بعد الخسارة أمام ألمانيا بخماسية نظيفة. ورغم أن فريقه كان قد ضمن التأهل إلى ربع النهائي مسبقًا، انتقد المدرب الإسباني عقلية لاعبيه بشدة، وطالب برد فعل فوري.

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خسارة ثقيلة في برلين

تلقى منتخب هولندا خسارة قاسية أمام ألمانيا بخمسة أهداف دون رد، على ملعب الأولمبياستاديون، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية. وكان "البرتقالي" قد حسم تأهله إلى ربع النهائي قبل صافرة البداية، لكن هذه الهزيمة هي الأولى لتشافي منذ توليه المهمة، وأسقطت الفريق إلى المركز الثاني خلف غريمه التقليدي.

وبعد شوط أول متكافئ، انهار الفريق تمامًا في الشوط الثاني، لتتوالى الأهداف عبر ديري شيرهانت، وفلوريان فيرتز، ونيكو شلوتربيك، وبرايان جرودا، وتمزق الدفاع الهولندي.

صدمة وخيبة أمل

وبعد المباراة، لم يُخفِ تشافي غضبه الواضح في تقييمه لأداء فريقه، معتبرًا النتيجة غير مقبولة على الإطلاق.

وقال للصحفيين: "أنا مصدوم. لا أفهم كيف حدث هذا، وأشعر بخيبة أمل كبيرة".

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ولم يتردد المدرب الإسباني في استخدام كلمات قاسية، واصفًا الخسارة في برلين بالمخزية، وأضاف: "قلت للاعبين إننا بحاجة إلى تغيير عقليتنا. اليوم لم نتمكن من مجاراة ألمانيا، لأننا لم نكن أوفياء لمبادئنا. لا يمكننا قبول ذلك. علينا تغيير أشياء كثيرة بعد اليوم، نحن بحاجة إلى لاعبين يملكون الروح".

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من سباعية إلى خماسية

وأشار تشافي إلى التناقض الصارخ بين الفوز الكاسح على اليونان (7-0) قبل أيام قليلة، والفشل الجماعي أمام "المانشافت".

وقال: "أشعر بخيبة أمل كبيرة، وهذا أمر مؤسف، لأنني كنت فخورًا جدًا باللاعبين حتى اليوم، خاصة يوم الجمعة الماضي أمام اليونان، حين أظهرنا أشياء جيدة كثيرة".

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وتابع: "اليوم حدث العكس تمامًا، في وقت كنا نبني فيه شيئًا جيدًا. أحاول أن أفهم ما حدث، وسنتعلم الكثير من هذه المباراة".

إعادة بناء قبل ربع النهائي

ومع نهاية دور المجموعات، تخوض هولندا ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في مارس المقبل، لكنها تدخله وأمامها أسئلة عاجلة تنتظر إجابات.

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وأوضح تشافي أن فريقه بحاجة إلى مراجعة شاملة إذا أراد منافسة كبار أوروبا في الأدوار الإقصائية. وعلى "البرتقالي" استغلال الأشهر المقبلة لاستعادة الصلابة الدفاعية والحدة اللتين ميزتا بداية مشواره مع المدرب الإسباني.