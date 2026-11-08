رغم فوز ليفربول.. إيراولا منزعج للغاية: الحكام يتحسبون علينا ما لا يتحسبونه لنا!

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حقق ليفربول ثلاث نقاط حيوية في ملعب سيلهرست بارك لمواكبة متصدري الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الأجواء بعد المباراة كانت بعيدة كل البعد عن الاحتفال بالنسبة للمدرب أندوني إيرولا. فرغم الأداء الحاسم الذي شهد تفكيك ليفربول لفريق كريستال بالاس المتعثر، بقي الإسباني غاضباً من قرار تحكيمي متأخر يعتقد أنه سلّط الضوء على غياب الاتساق في المسابقة.

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ثأر في سيلهورست بارك

عاقب ليفربول كريستال بالاس على إهداره للفرص في سيلهورست بارك عندما كسر أليكسيس ماك أليستر حالة التعادل قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، بعدما سجّل برأسه من ركلة حرة مدروسة. وضاعف فلوريان فيرتز التقدّم بعد مرور 14 دقيقة من الشوط الثاني إثر تمريرة من برادلي باركولا، قبل أن يسجّل ألكسندر إيزاك هدفه السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ليرفع النتيجة إلى ثلاثة أهداف. وأحرز إيدي نكيتياه لاحقًا ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد خطأ من ميلوش كيركيز، لكنها لم تكن سوى هدف شرف متأخر لأصحاب الأرض.

وفي حديثه بعد صافرة النهاية، شدّد إيرايولا على أهمية النتيجة: «كان انتصارًا مهمًا لنا قبل توقّف المباريات الدولية بعد الأسبوع الذي مررنا به. كما أننا وصلنا في وقت متأخر جدًا ليلة الخميس من تركيا، لذا، وأعلم أنهم لعبوا هم أيضًا، كان من المهم أن ننهي بانتصار. في الشوط الأول عانينا قليلًا دفاعيًا لكننا بعد ذلك أغلقنا المباراة بشكل جيد للغاية حتى وإن كنت منزعجًا قليلًا من ركلة الجزاء الأخيرة».

وكان توقيت الهدف الأول مُرضيًا بشكل خاص للجهاز الفني الذي كان قد درّب على كرات الركنية الثابتة في التمارين. وأوضح إيرايولا لشبكة «سكاي سبورتس»: «كانت لحظة مفصلية في المباراة. كنا نستحق قبل هذا الموسم أن نسجّل من هذه الركلات الحرة الجانبية. أليكسيس ماك أليستر يصل إليها عند القائم الأول وكان ذلك في لحظة كنا نحظى فيها بفرص، وكانوا يحظون بفرص، كان الأمر متكافئًا تمامًا. أن نذهب إلى غرفة الملابس متقدّمين 1-0 كان أمرًا هائلًا».

سلاسة هجومية وبطولات أليسون

سارع إيراولا إلى الإشادة بأداء فيرتز المؤثر بعدما نهض ليفربول من خسارتين متتاليتين أمام فنربخشه في دوري أبطال أوروبا وأمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتعليقًا على أداء الألماني، قال المدرب: «راضٍ جدًا، أعتقد أنه أدّى عملًا جيدًا للغاية اليوم. إنه هدف جميل، والتحرّك من إيزاك لفتح المساحة خلفه لإنهاء الكرة، والتمريرة الحاسمة من برادلي. أعتقد أنها وضعية رائعة وأنا سعيد من أجله».

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وبينما استحوذ المهاجمون على العناوين، كانت مساهمات أليسون بيكر لا تقل أهمية في ضمان النقاط الثلاث. فقد أُجبر حارس المرمى البرازيلي على التصدّي ست مرات على مدار فترة بعد الظهر، بما في ذلك تدخّل من الطراز العالمي بينما كانت النتيجة لا تزال متعادلة. وأغدق مدربه الإعجاب على حارسه الأول: «خاصة في الشوط الأول عند التعادل 0-0، قام بتدخّل رائع. كان أمرًا هائلًا لأنه في هذا النوع من المباريات، من يسجّل أولًا يكون الأمر مهمًا. في تلك اللحظة، أدّى بشكل جيد جدًا».

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إيراولا ينتقد تذبذب حكم الفيديو «المزعج»

تعكّر صفو فترة بعد الظهر في اللحظات الأخيرة عندما احتُسب على كيركيز ارتكاب خطأ داخل المنطقة، ما أتاح لنكيتياه تسجيل ركلة جزاء شرف. وأثار القرار غضب إيرايولا. وقال مدرب ليفربول: «أنا منزعج جدًا لأن ما يحدث في منطقتنا يحتسبونه ركلات جزاء وفي المنطقة الأخرى الآن. أعلم أننا متقدّمون 3-0 وأنها الدقيقة 95 لكنني منزعج جدًا. إنه التحام رأس برأس لكن حتى حينها فهو من أوساريو إلى ميلوش [كيركيز]. إنه اصطدام رؤوس. يمكنك أن تقول إنها 3-0 لكن بالنسبة لي هناك ما هو أكثر لأنها ليست المرة الأولى هذا الموسم وحين تقارن... أنا منزعج حقًا».

وأضاف إيرايولا: «استغرق حكم الفيديو وقتًا طويلًا. عندما تُحتسب ركلة جزاء يستغرقون دقيقتين. إعادتان، ثلاث إعادات، يجدون طريقة لعدم استدعائهم من قبل حكم الفيديو. الشباك النظيفة ليست رخيصة في الدوري الإنجليزي الممتاز وكنا نريد الفوز 3-0. ليس بسبب ركلة الجزاء هذه فقط، بل بسبب أشياء كثيرة».

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قلق التوقّف الدولي يخيّم على ليفربول

يسلّط هذا الانتصار الضوء على أداء ليفربول المهيمن خارج ملعبه، إذ حصد الفريق الآن 13 نقطة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أي أكثر من أي فريق آخر في المسابقة، معادلًا أفضل رصيد نقاط حققه في أول خمس مباريات خارج الأرض في موسم بالدوري. وأقرّ المدرب عند حديثه عن الزخم الذي بناه فريقه: «تريد أن تنهي بانتصار. هذا يضعنا في موقع أفضل لكن علينا أن نواصل التحسّن».

ومن الواضح أن الخوف من المزيد من الإصابات يثقل ذهن الإسباني مع دخول الفريق مرحلة حاسمة من الموسم. واعترف إيرايولا: «الآن نحن جميعًا ندعو لأننا في التوقّف الدولي الأخير فقدنا ثلاثة لاعبين والآن، هذا آخر ما نحتاج إليه. آمل أن يسير كل شيء على ما يرام وألا نفقد أحدًا هذه المرة».