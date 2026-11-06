"أنا أكبر من والده" .. ليفاندوفسكي يوجه نصيحة إلى يامال

مشاركة تابع GOAL على جوجل

تحدّث روبرت ليفاندوفسكي عن الصعود الصاروخي للامين يامال، مقدّماً تقييماً صريحاً للتحديات التي تواجه نجم برشلونة المراهق. وبينما أغدق المهاجم البولندي المديح على موهبة الجناح، حذّر من أن البدء من القمة في وقت مبكر إلى هذا الحد يجعل تحقيق النجاح على المدى الطويل أصعب بكثير على صعيد الاستمرارية.

إعلان

موهبة استثنائية

ظهر لامين يامال على الساحة بشكل مذهل، وفرض نفسه كعنصر حيوي في ماكينة برشلونة رغم صغر سنّه. وقد جذب صعوده السريع إعجاب زملاء تابعوا تطوره عن قرب.

وقد شهد ليفاندوفسكي، الذي يمارس كرة القدم حاليًا في الدوري الأمريكي مع شيكاغو فاير، المراحل الأولى من بروز الجناح. والتقى المهاجم المخضرم خرّيج لا ماسيا للمرة الأولى عندما كان الفتى في الخامسة عشرة من عمره فقط.

وسرعان ما تحوّل الفارق المذهل في السن إلى مزحة متكررة. فمع ما يقارب العقدين اللذين يفصلانهما، وجد الهدّاف البولندي نفسه يتقاسم الملعب مع موهبة صغيرة تكفي سنوات عمرها لأن يكون ابنًا له.

"شخص قد يكون ابني"

وفي مقابلة مع Big Cat، سلّط ليفاندوفسكي الضوء على علاقتهما الفريدة. واعترف بأن الفارق الكبير في السن احتاج بعض الوقت ليعتاد عليه.

إعلان إعلان

وقال: "أنا أكبر من والده بعامين، أتعلم ذلك؟ فتخيّل فقط: أن تلعب مع شخص قد يكون ابني... إنه أمر جنوني".

مواضيع ذات صلة

ورغم الواقع الطريف للفارق في السن بينهما، لم يشكّك المهاجم المحنّك يومًا في قدرات المراهق. فقد أُسر على الفور بإمكانياته الخام.

وقال ليفاندوفسكي: "منذ البداية، كان بإمكانك أن تدرك أنه نوع مختلف من اللاعبين، لاعب مميز".

إعلان

كرة القدم الحديثة

ورغم أن الإشادة مبهرة، فإن المهاجم المخضرم يدرك تمامًا العقبات التي تنتظره. وأشار إلى أن بلوغ الذروة في سن مبكرة للغاية يجعل من مواصلة مسيرة طويلة في القمة أمرًا صعبًا للغاية.

وحذّر قائلًا: "أعتقد أن أكبر تحدٍّ له سيكون البقاء في القمة على المدى الطويل. فإذا بدأت في سن صغيرة جدًا، يصبح من الأصعب بكثير البقاء في القمة عندما تبلغ الثامنة والعشرين أو الثلاثين أو الثانية والثلاثين".

إعلان

كما أبرز ليفاندوفسكي كيف يعقّد المشهد المالي في كرة القدم الحديثة عملية التطور. فالعقود الضخمة قادرة على تغيير مسار نجم شاب بسرعة مقارنة بالحقب السابقة.

ولاحظ قائلًا: "الآن يبدأون في جني الأموال في وقت مبكر جدًا. لم يعد الأمر كما كان في السابق، عندما كان علينا أن نتحلى بمزيد من الصبر. الآن كل ما عليك فعله هو تسجيل هدفين وهذا كل شيء. هيا، تفضّل، ادفع، وفِّ بالشرط الجزائي".

إعلان

عبور عقد حاسم

بالنسبة إلى يامال، يبقى التركيز المباشر منصبًّا على مواصلة أدائه المبهر. غير أن اختباره الأكبر سيتكشّف على مدار العقد المقبل وهو يحاول بناء إرث من التميز المستدام.

وكما أشار ليفاندوفسكي، فإن عبور هذه الرحلة سيتطلب إدارة دقيقة. واختتم قائلًا: "كل شيء يعتمد على اللاعبين والنادي، وعلى ما يحتاجون إليه"، ملقيًا المسؤولية على عاتق المراهق ومحيطه معًا لضمان تحقيق إمكانياته الهائلة بالكامل.