“أمي أم أبي؟”.. جوارديولا يحرج صحفيًا بسبب برشلونة ومانشستر سيتي!

اختيار صعب للمدرب الأفضل.

على هامش توزيع جوائز "جولدن جلوب".. تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سؤال لطالما سئل عنه خصوصًا في العام الأخير.

وسئل جوارديولا عن هوية الفريق الأفضل بالنسبة له بين برشلونة وجيله التاريخي وجيل مانشستر سيتي الحالي، ومع كليهما حقق الثلاثية.

أجاب جوارديولا: "إن الأمر يشبه أن تختار بين والدتك ووالدك!".. في إشارة إلى أن الفريقين مفضلان بالنسبة له بنفس الدرجة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قد تكون تلك الإجابة روتينية بالنسبة لأي مدرب في نفس الموقف، لكنها تملك إشارات عديدة بالنسبة لجوارديولا الذي كان يجيب عن هذا السؤال دائمًا بتفضيل برشلونة في أكثر من سياق.

آخر هذه الإجابات كانت حين استلم جائزة أفضل مدرب في العالم بجوائز "الأفضل" المقدمة من "فيفا" وحينها وصف برشلونة بـ"نادي قلبه!".