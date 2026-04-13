شهدت مباراة دوري كيوكن كامبيون بين يونغ إف سي أوتريخت وفيتيس مساء الاثنين مشاهد لافتة للنظر. فقد تم طرد مجموعة من مشجعي النادي الأرنهمي من المدرجات قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، بل وتم إخراجهم في النهاية من الملعب.

في الشوط الأول، كان العديد من مشجعي فيتيس منتشرين في مدرجات الفريق المضيف في ملعب غالغنوارد. لم يمر ذلك مرور الكرام، خاصةً عندما دعت مدرجات الضيوف الحاضرين إلى الوقوف إذا كانوا من مشجعي فيتيس. استجاب مشجعو الفريق المضيف لتلك الدعوة. كان الملعب شبه خالٍ من الجماهير، لأن يونغ إف سي أوتريخت لا يجذب سوى عدد قليل جدًا من مشجعيه.

انتهت هذه الحالة قبل نهاية الشوط الأول بوقت قصير. اقترب المنظمون من مجموعة المشجعين وطلبوا منهم مغادرة المدرج. في البداية، قيل للمشجعين أنه يمكنهم الجلوس في قسم الضيوف، لكن تبين أن ذلك كان وعداً كاذباً.

أثارت هذه الخطوة على الفور إحباطاً لدى المشجعين الذين سافروا مع الفريق في قسم الضيوف. وأعربوا عن استيائهم بصيحات استهجان عالية وهتافات موجهة إلى المنظمين. وردد هتاف "خجلوا من أنفسكم" مراراً وتكراراً في أرجاء الملعب.

أحد مشجعي فيتيس الحاضرين يروي قصته لـ Voetbalzone بعد المباراة. "كنا مجموعة، وتحدث إلينا شخص بدا ودودًا إلى حد ما. قال إن لديه خيارين: إما أن نخرج، أو أن يتم اصطحابنا إلى منطقة الضيوف."

"في لحظة ما، كنا حوالي خمسين شخصًا وتم اصطحابنا جميعًا إلى الخارج. كانت فترة الاستراحة للتو واعتقدنا أننا سنذهب إلى منطقة المشجعين الزائرين."

لكن هذا التوقع تبين أنه خاطئ. «كان علينا أولاً أن نقف في صفين، وتم التقاط صور لوجوهنا وبطاقات هويتنا. ثم فجأة طُلب منا العودة إلى منازلنا». وأدى ذلك إلى إحباط شديد لدى مجموعة مشجعي فيتيس.

وعلق مشجع آخر على X قائلاً: "حتى رجال القانون لا يريدون أن يفوتهم نجاحنا. لا، أنا أمزح، إنهم يخرجون مشجعي فيتيس من المراكز المخصصة لهم في ملعب غالغنوارد الذي خالٍ من الجماهير. أمر محزن. محزن للغاية. لم يكن هناك أي مشكلة."