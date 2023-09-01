أمرابط وجرافينبيرش يكتبون كلمة الختام في ميركاتو يونايتد وليفربول

صفقات مثيرة في الساعات الأخيرة من ميركاتو مانشستر يونايتد وليفربول...

شهدت الساعات الأخيرة في سوق الانتقالات الصيفية، نشاطًا كبيرًا داخل صفوف مانشستر يونايتد، وليفربول، بصفقات من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الكبيرين.

ونجح مانشستر يونايتد، في الساعات الأخيرة في حسم صفقة سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بشرط الحصول على التصريح الدولي ومتطلبات التسجيل.

وقال اللاعب المغربي الدولي، في تصريحات عقبت التوقيع: " إنه لشرف كبير أن أصبح لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد. كان علي التحلي بالصبر لتحقيق هذه اللحظة، لكنني شخص يستمع دائمًا إلى قلبي والآن أمثل نادي أحلامي".

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بينما رحل ماسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد، إلى خيتافي الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتعاقد ليفربول، مع لاعب الوسط الهولندي ريان جرافينبيرش، قادمًا من صفوف بايرن ميونخ، مقابل 30 مليون يورو، بعقد طويل الأمد.

وقال اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، عقب التوقيع: "ليفربول واحد من أكبر الأندية في العالم كل شيء في النادي رائع".