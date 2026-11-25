بدون أي مفاجآت، وكما كان متوقعًا؛ حقق العملاق الكتالوني برشلونة الفوز على نادي صباح الأذربيجاني، مساء اليوم الأربعاء.

برشلونة فاز (4-1) ضد مضيفه صباح، في أطول رحلة أوروبية يخوضها الفريق من حيث المسافة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وسجل رباعية برشلونة، كل من "الإنجليزي أنتوني جوردون (هدفين)، الألماني كريم أديمي والبرازيلي جابرييل جيسوس"، في الدقائق 31 و51 و55 و60؛ بينما أحرز صباح هدفه الوحيد عن طريق جوي لانس ميكلس، في الدقيقة 63.

وبهذه النتيجة.. وصل العملاق الكتالوني إلى نقطته الثانية عشرة من 5 مباريات، في "المركز الرابع" بمرحلة الدوري؛ في الوقت الذي تجمد فيه صباح عند النقطة الثالثة، في "الترتيب الثاني والثلاثين".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز برشلونة على صباح..

مباراة البدلاء.. مكاسب برشلونة أمام نادي صباح!

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اعتمد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، على تشكيلة شهدت تغييرات عديدة؛ وذلك خلال مواجهة مضيفه نادي صباح، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

وبذلك؛ حقق فليك مجموعة من المكاسب المهمة من إجراء هذه التغييرات في تشكيلته، و هي:

* أولًا: إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين، للمباريات القادمة الصعبة.

* ثانيًا: منح الكثير من اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة منتظمة دقائق لعب؛ مثل الثنائي الإسباني أليخاندرو بالدي وبابلو جافي، والمهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس.

وسيحتاج فليك إلى جاهزية جميع لاعبيه، سواء الفنية أو البدنية؛ بمجرد الدخول في مراحل الحسم، خلال الموسم الرياضي الحالي.

فوز واقعي.. برشلونة لعب بدون ابتكارات أمام صباح!

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نتيجة للتغييرات التي أجراها فليك؛ لم نشاهد الكرة الممتعة المعهودة عن فريق برشلونة الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك.

نعم عزيزي القارئ؛ برشلونة لعب بواقعية كبيرة أكثر من الإمتاع ضد نادي صباح، على النحو التالي:

* أولًا: تهدئة رتم اللعب في كثير من الدقائق؛ مع عدم استخدام أسلوب الضغط العالي، إلا في أوقات محددة.

* ثانيًا: التحول السريع في المساحات؛ وذلك بالتمريرات خلف المدافعين، وتحديدًا للجناحين الإنجليزي أنتوني جوردون والألماني كريم أديمي.

وبخلاف ذلك؛ لم نجد ابتكارات فنية كثيرة فوق أرضية الملعب، في غياب الجوهرة الإسبانية لامين يامال وجلوس البرازيلي رافينيا دياز على "الدكة" حتى الدقيقة 75.

والمهم أنه بهذا الأسلوب؛ نجح العملاق الكتالوني في الفوز (4-1) ضد الفريق الأذربيجاني، دون بذل الكثير من الجهد أساسًا.

جيسوس يعود للتهديف.. ورسالة من بالدي "المنحوس"!

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وبما أننا نتحدث عن "البدلاء" دائمًا؛ فيجب التركيز على بالدي تحديدًا، الذي بات اسمه يرتبط بالرحيل عن صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

وشارك بالدي أساسيًا، لأول مرة في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث قدم مستوى جيدًا للغاية، على النحو التالي:

* أولًا: التغطية الدفاعية الجيدة.

* ثانيًا: الانطلاقات الهجومية السريعة.

* ثالثًا: صناعة الهدف البرشلوني الثالث.

وبذلك.. يكون بالدي قد وجه رسالة مهمة، رغم ضعف الخصم بالطبع؛ مفادها أنه لا يزال قادرًا على مساعدة برشلونة، ولديه ما يقدمه.

إلا أن هذه الرسالة لم تكتمل؛ حيث تعرض بالدي للإصابة في الدقيقة 60، ولم يستطع معها إكمال المباراة الأوروبية.

أما البديل الآخر، وهو جيسوس؛ فقد عاد للمشاركة مع برشلونة بعد أن غاب تمامًا عن الظهور في آخر مباراتين، ضد كل من أتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين.

ورغم أنه أهدر فرصًا سهلة؛ إلا أن جيسوس استغل عودته للمباريات، بتسجيل الهدف البرشلوني الرابع في المباراة.

كما لا ننسى أن هانزي فليك أعطى الفرصة للمدافع الشاب أليكس كامبوس "18 سنة"؛ للظهور الأول مع الفريق الكتالوني، على أمل اكتساب مدافع كبير يحل أزمة الخط الخلفي.

كلمة أخيرة.. الموسم الحالي "فرصة ذهبية" يا برشلونة بشروط!

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الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هو أن برشلونة تعلم أن "الفوز الممل"، أصبح ضروريًا في بعض لحظات الموسم.

بمعنى.. برشلونة عرف أنه لا يمكن أن يلعب بنفس الأسلوب القوي، في جميع مباريات الموسم؛ لأن ذلك يؤدي إلى إرهاق اللاعبين، مع الوصول إلى مراحل الحسم بكثير من الإصابات.

ولنا في حديث النجم الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان برشلونة، خير دليل على ذلك؛ حيث قال: "بدايتنا القوية ليست مهمة.. المهم كيف سنصل إلى نهاية الموسم، وحالتنا وقتها".

ومع الأسف لعشاق برشلونة؛ أن الفريق كان مرشحًا قويًا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين، ولكنه وصل إلى مراحل الحسم بكثير من الغيابات المؤثرة.

وربما يكون الموسم الحالي 2026-2027، فرصة كبيرة للغاية بالنسبة للبرشلونيين، إذا وصلوا إلى نهاية الموسم "بكامل عناصرهم" المؤثرة؛ للأسباب التالية:

* أولًا: الكثير من الأندية الكبيرة المنافسة، مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني؛ تعاني من إصابات مؤثرة للغاية.

* ثانيًا: بعض الأندية الكبيرة لا تعيش أفضل حالاتها؛ مثل مانشستر سيتي الإنجليزي.

كل ذلك قد يساعد في عودة برشلونة، لاعتلاء العرش الأوروبي من جديد، بعد غياب 12 سنة تقريبًا؛ حيث كان آخر تتويج بلقب دوري الأبطال، في موسم 2014-2015.

لكن بخلاف الحالة الصحية والبدنية لنجوم برشلونة الكبار؛ يجب أن يجد الفريق حلًا للمشاكل الدفاعية، فلا يصح استقبال أهداف حتى ضد فريق بحجم صباح.