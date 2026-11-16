استضاف الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، مساء الإثنين مواجهة من العيار الثقيل جمعت بين المنتخب الألماني ونظيره الهولندي لحساب المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بخماسية نظيفة.

ودخل المنتخب الألماني اللقاء تحت ضغط حتمية الفوز لتعويض تعثره السابق واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما خاض المنتخب الهولندي المواجهة متصدرًا للمجموعة برصيد 11 نقطة وبمعنويات مرتفعة عقب فوزه العريض بسباعية نظيفة على اليونان قبل ثلاثة أيام فقط، قبل أن تنقلب المعطيات رأسًا على عقب في شوط ثانٍ عاصف فرضت فيه الماكينات الألمانية إيقاعها الكاسح.

غابت بوصلة دي يونج وفان دايك فانهارت المنظومة

كشفت المواجهة بوضوح حجم الفراغ الفني والبدني الذي خلفه غياب لاعب الوسط فرينكي دي يونج عن صفوف المنتخب الهولندي بداعي الإصابة.

ومع افتقاد الوسط الهولندي للعنصر القادر على امتصاص الضغط وبناء اللعب بهدوء من الخلف، عجز الثلاثي تيجاني رايندرز وجوي فيرمان وكوينتن تيمبر عن الصمود أمام الضغط العالي الشرس الذي طبقه لاعبو يورجن كلوب.

وتحول خط وسط هولندا إلى منطقة عبور سهلة للمرتدات الألمانية، مما ترك خط الدفاع مكشوفًا في مواقف فردية متكررة عجز عن التعامل معها، خاصة في ظل استمرار غياب القائد فيرجيل فان دايك عن الخط الخلفي.

كارثة نجم ريال مدريد تفتح أبواب الطوفان

رغم صمود المنتخب الهولندي نسبيًا في الشوط الأول الذي انتهى بتأخره بهدف وحيد سجله ديري شيرانت في الدقيقة 41 بتسديدة متقنة في الزاوية العليا، فإن الدقيقة 60 حملت نقطة التحول النفسية والفنية الكبرى في اللقاء.

وجاء الهدف الثاني للمنتخب الألماني إثر خطأ دفاعي فادح من الظهير الأيمن ونجم ريال مدريد دينزل دومفريس على حدود منطقة الجزاء، استغله فلوريان فيرتز بذكاء ليستخلص الكرة ويطلق تسديدة يسارية ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك.

وبعد هذا الخطأ القاتل، فقدت كتيبة تشافي هيرنانديز توازنها الذهني تمامًا، لتستقبل شباك الحارس بارت فيربروخين ثلاثة أهداف متتالية في غضون 17 دقيقة عبر رأسية نيكو شلوتربيك في الدقيقة 65، وهدف ثانٍ لفيرتز في الدقيقة 71، قبل أن يختتم المتألق برايان جرودا الخماسية في الدقيقة 77 بعد أن صنع الهدفين الثالث والرابع.

ثورة كلوب تكتمل في برلين

على الجانب الآخر، مثلت هذه الليلة شهادة ميلاد حقيقية لمشروع يورجن كلوب مع المنتخب الألماني بعد بداية متذبذبة أثارت تساؤلات الصحافة المحلية.

ونجح كلوب في فرض أسلوبه القائم على التحولات السريعة والضغط الجماعي، مستفيدًا من تألق الوجوه الشابة التي راهن عليها في التشكيلة الأساسية.

وبرز الجناح الشاب برايان جرودا بصفته نجم اللقاء الأول بمساهمته في ثلاثة أهداف خلال ثاني مشاركة دولية له فقط، إلى جانب الاحتفالية المثالية للنجم فلوريان فيرتز الذي سجل ثنائية في ظهوره الدولي رقم 50، فضلاً عن الظهور الحاسم لابن مدينة برلين ديري شيرانت.

بيت القصيد

تؤكد هذه النتيجة أن كرة القدم الحديثة لا تعترف بالنتائج السابقة أو الأفضلية النظرية حين يغيب التوازن الدفاعي وتُرتكب الأخطاء الفردية أمام خصم منظم.

لقد دفع تشافي هيرنانديز ثمن اندفاعه الهجومي وغياب الحلول البديلة لتعويض ركائزه الأساسية، ليتلقى هزيمة قاسية كسرت سلسلة اللاهزيمة الهولندية في الوقت الأصلي والمستمرة منذ عام 2024.

في حين وجه يورجن كلوب رسالة شديدة اللهجة لكبار القارة الأوروبية بأن المنتخب الألماني قد استعاد أنيابه الهجومية وشخصيته التنافسية في الوقت المناسب تماماً قبل أدوار الحسم، ليذكرنا بمدى توحش هذا المنتخب تاريخيًا بالأخص في بدايات الألفية الجديدة.