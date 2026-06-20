ألمانيا ضد كوت ديفوار: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 5 بي إم أو فيلد

ستنطلق مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار في 20 يونيو 2026 الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST) و20:00 بتوقيت غرينتش (GMT).

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ألمانيا ضد كوت ديفوار: خلفية المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في أونتاريو أهمية بالغة، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى تعزيز انطلاقتهما الرائعة والاستحواذ على الصدارة المطلقة للمجموعة E. بعد أداء متباين لكن ناجح للغاية في الجولة الافتتاحية - حيث أظهرت ألمانيا قسوة لا ترحم في فوزها الساحق 7-1 على كوراساو في هيوستن، وقدمت كوت ديفوار درسًا في الصمود الدفاعي لتنتزع فوزًا دراميًا 1-0 على الإكوادور في فيلادلفيا - تقلص هامش الخطأ في استاد تورونتو بشكل كبير. يتجه كلا الفريقين عبر الحدود مدركين أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك المباريات الافتتاحية المكثفة سيحددان تمامًا مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على المدرب الألماني جوليان ناجلسمان أن يضمن حفاظ فريقه على قوته الهجومية المدمرة مع الحفاظ على التركيز الدفاعي. وسيعتمد على خط وسط عالمي المستوى يتسم بالمرونة الفائقة - يقوده القائد جوشوا كيميش وبراعة الإبداع التي يتمتع بها جمال موسيالا وفلوريان فيرتز - لفرض سيطرته على دوائر الاستحواذ، والضغط على المساحات المركزية، وتوليد السرعة الرأسية الساحقة اللازمة لاختراق الخطوط الأفريقية. وفي الجهة المقابلة، يقف منتخب كوت ديفوار الذي يتمتع بمرونة هيكلية وانضباط شديد تحت قيادة إيميرس فاي. بعد أن أثبت «الفيلة» بالفعل صلابة أسلوبهم في البطولة من خلال إغلاق المرمى تمامًا أمام الإكوادور، فإنهم يمتلكون خطة دفاعية صلبة وميزة خطيرة في الهجمات المرتدة تزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطًا تكتيكيًا رفيع المستوى.

تُقام هذه المواجهة في ملعب تورونتو المذهل (BMO Field)، وتعد بأن تكون مباراة شطرنج مثيرة مليئة بالتعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي في مناطق الانتقال المركزية، مما يجعل التواصل في خط الوسط والدقة في الثلث الأخير من الملعب العنصرين الحاسمين. ستنظر ألمانيا إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لتأكيد مكانتها كقوة كبرى في البطولة وحجز تذكرة مبكرة إلى دور الـ32، بينما تدخل كوت ديفوار الملعب متحمسة لاستخدام لاعبيها السريعين في الانتقالات - مثل أماد ديالو وإيلي واهي - لاستغلال أي مساحات يتركها الظهيران الألمان المتقدمين. مع بدء تبلور الترتيب في المجموعة، ستسيطر الأهمية البالغة لضمان التأهل من المجموعة E على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

ألمانيا 7-1 كوراساو

أرسل فريق جوليان ناجلسمان رسالة تنذر بالسوء لبقية الفرق المشاركة في البطولة، بعد أن سحق منتخب كوراساو، المشارك لأول مرة في البطولة، بنتيجة 7-1 في هيوستن. حدد فيليكس نميشا مسار المباراة مبكراً بهدف افتتاحي دقيق في الدقيقة الخامسة، ورغم أن ليفانو كومينينسيا فاجأ بطل العالم أربع مرات لفترة وجيزة بهدف التعادل الذي جاء بعد ارتداد الكرة، إلا أن فرحة الفريق الصغير لم تدم طويلاً. وسرعان ما أعاد نيكو شلوتربك التقدم لألمانيا، قبل أن يسجل كاي هافيرتز ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. وضمت ألمانيا الضغط بشكل حقيقي في الشوط الثاني، حيث سجل كل من جمال موسيالا، وناثانيال براون، واللاعب البديل دنيز أونداف، وهافيرتز مرة أخرى أهدافاً لتتوج ألمانيا بأداء قوي وضعها مباشرة في صدارة المجموعة E.

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الإكوادور 0-1 كوت ديفوار

أظهر رجال إيميرس فاي صموداً دفاعياً هائلاً ورباطة جأش قصوى في فيلادلفيا، ليقطعوا سلسلة إكوادور المثيرة للإعجاب التي استمرت 19 مباراة دون هزيمة بفوز دراماتيكي بنتيجة 1-0. واضطر «الفيلة» إلى العيش في خطر في الشوط الأول، معتمدين على الحظ بعد أن ارتطمت تسديدتا جون ييبواه وآلان ميندا بالعارضة لصالح الفريق الأمريكي الجنوبي. وبعد أن ارتطمت تسديدة إيلي واهي بالعارضة لصالح كوت ديفوار في الشوط الثاني، بدا أن المباراة متجهة نحو التعادل السلبي. لكن انطلاقة رائعة في الدقيقة 90 من المدافع ويلفريد سينغو مهدت الطريق لجناح مانشستر يونايتد أماد ديالو، الذي سجل بهدوء هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن ثلاث نقاط مهمة ويدعم معنويات الفريق قبل الجولة الثانية.

ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

ألمانيا (جوليان ناجلسمان): ضبط الهيكل الدفاعي والدفاع ضد الهجمات المرتدة

لا يحتاج جوليان ناجلسمان إلى إجراء تعديلات على آلة الهجوم المدمرة والمرنة التي سجلت سبعة أهداف في مرمى كوراساو في هيوستن، لكنه يجب أن يعالج نقاط الضعف الدفاعية التي ظهرت خلال فترات الانتقال. على الرغم من سيطرة ألمانيا الساحقة على الملعب، تمكن مهاجمو كوراساو المباشرون من تجاوز الضغط المضاد في بعض الأحيان، مما أدى إلى هدف التعادل المؤقت الذي كشف عن ثغرات خلف الخطوط المتقدمة.

أمام نمط الانتقال السريع ذي المستوى العالمي الذي تتميز به كوت ديفوار، فإن اللعب بعدوانية رأسية متهورة هو وصفة لكارثة. من المرجح أن يركز التعديل الأساسي الذي سيجريه ناجلسمان على نظام المحور المزدوج وضبط حركة الظهيرين. بدلاً من السماح لكل من جوشوا كيميش وناثانيال براون بالاندفاع إلى الأمام في وقت واحد، يجب أن يبقى أحدهما في العمق لتشكيل هيكل دفاعي صلب إلى جانب قلبَي الدفاع نيكو شلوتربيك وجوناثان تاه. لا بأس بضغط الملعب، لكن خط وسط ألمانيا يجب أن يقلل من فقدان الكرة غير القسري إلى أدنى حد ممكن لحرمان لاعبي الأطراف الإيفواريين من أي مساحة للانطلاق على الجناحين.

كوت ديفوار (إيميرس فاي): استقرار الاستحواذ في خط الوسط ودقة الانتقالات

كان الكتلة الدفاعية المنضبطة التي قادها إيميرس فاي فعالة للغاية في إحباط محاولات الإكوادور والحفاظ على شباك نظيفة في فيلادلفيا، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة ضبط أكثر دقة عند تمرير الكرة. ورغم أن الكتلة الدفاعية الصلبة للفيلة، الممتدة من العمق إلى الوسط، نجحت ببراعة في تضييق المساحات، إلا أنها عانت في الحفاظ على الاستحواذ تحت الضغط الشديد، واعتمدت بشكل كبير على الأداء البطولي في الدقائق الأخيرة من ويلفريد سينغو وأماد ديالو لانتزاع هدف الفوز في الدقيقة 90.

في مواجهة خط وسط ألماني متفوق تقنيًّا يقوده جمال موسيالا وفلوريان فيرتز، فإن البقاء في وضع دفاعي سلبي تمامًا داخل منطقة الجزاء لمدة 90 دقيقة سيثبت في النهاية أنه قاتل. يجب أن تركز تعديلات فاي على قلب خط الوسط - وبالتحديد القائد فرانك كيسي وإبراهيم سانغاري. لا يمكنهما الاكتفاء بالانسحاب إلى خط الدفاع؛ بل يجب عليهما التقدم بقوة لتعطيل محاولات ألمانيا في بناء الهجمات من العمق قبل أن تتمكن من ترسيخ سيطرتها على المنطقة. علاوة على ذلك، بمجرد استعادة الكرة، يجب أن يكون الانتقال من الدفاع إلى الهجوم دقيقاً للغاية. يجب على كوت ديفوار أن تسعى إلى إطلاق العنان بسرعة للسرعة الفائقة لأماد ديالو وسيمون أدينغرا لمباغتة قلب الدفاع الألماني الذي يتقدم إلى الأمام.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

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أخبار المنتخب الألماني

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه يوليان ناجلسمان قبل التوجه إلى تورونتو في الحفاظ على اللياقة البدنية لفريقه مع الحفاظ على الزخم المرعب الذي اكتسبه الفريق من فوزه الساحق 7-1 على كوراساو في المباراة الافتتاحية. ولحسن حظ الألمان، خرجوا من تلك المباراة الغزيرة الأهداف دون أي مخاوف جديدة من الإصابات أو الإيقافات التأديبية، مما يمنح المدرب تشكيلة كاملة للعمل بها.

تتركز العناوين الرئيسية على الحارس المخضرم مانويل نوير. بعد أن تخلص من مشكلة في ربلة الساق قبل البطولة ليبدأ المباراة في هيوستن ويكمل 90 دقيقة كاملة، سيحتفظ هذا الأيقونة البالغ من العمر 40 عامًا بمكانه في المرمى بثقة. تكمن الإثارة الحقيقية في الثلث الأخير من الملعب، حيث قد يفكر ناجلسمان في إجراء بعض التغييرات الطفيفة في تشكيلة الفريق للحفاظ على خياراته نشيطة. وفي حين أن كاي هافرتز مضمون لقيادة الهجوم بعد تسجيله ثنائية رائعة في المباراة الافتتاحية، فإن العناصر الهجومية الديناميكية مثل دنيز أونداف - الذي سجل هدفاً بعد دخوله كبديل في الجولة الأولى - وليروي ساني يضغطان بقوة للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية لتقديم أسلوب تكتيكي مختلف في مواجهة خط دفاع كوت ديفوار الصلب.

أخبار منتخب كوت ديفوار

يواجه إيميرس فاي تحديًا أكثر صعوبة فيما يتعلق بالتعافي والاختيار، وهو يستعد بفريقه لمواجهة التحدي الألماني. وأهم ما يشغل «الفيلة» هو التعامل مع الأثر البدني الهائل الناجم عن فوزهم المكثف 1-0 على الإكوادور في فيلادلفيا، والذي أنهى سلسلة 19 مباراة دون هزيمة لخصمهم، لكنه ترك العديد من العناصر الأساسية منهكة تمامًا.

يعمل الطاقم الطبي على مدار الساعة لضمان تعافي محرك خط الوسط إبراهيم سانغاري والقائد فرانك كيسيي تعافيًا تامًا بعد أن قادا تحركات دفاعية ضخمة وعالية الكثافة في المباراة الافتتاحية. على الصعيد الدفاعي، خرج ويلفريد سينغو وإيمانويل أغبادو سالمين من 90 دقيقة من اللعب البدني الشاق، وسيكونان ضروريين للغاية في تنظيم خط الدفاع في مواجهة خط الهجوم الألماني القوي. وفي الوقت نفسه، على الصعيد الهجومي، سيحتفظ جناح مانشستر يونايتد أماد ديالو بمكانه بثقة بعد تسجيله هدف الفوز الدرامي في الدقيقة 90، بينما يسعى المواهب الشابة مثل سيمون أدينغرا ومهاجم إنتر ميلان أنجي-يوان بوني جاهدين للحصول على مزيد من الدقائق لإضفاء سرعة في الهجمات المرتدة السريعة على خطوط الانتقال.

المواجهات الرئيسية بين ألمانيا وكوت ديفوار

كاي هافرتز ضد إيمانويل أغبادو

بعد أن سجل ركلة جزاء حاسمة وأحرز ثنائية رائعة في مرمى كوراساو، لا يزال كاي هافرتز محور الهجوم في تشكيلة يوليان ناجلسمان. يلعب هافرتز دور «الرقم 9 الكاذب» المتحرك، ويبرع في التراجع إلى العمق لتنسيق اللعب وإخراج المدافعين المركزيين عن مواقعهم. ولكي يتمكن من اختراق الكتلة الدفاعية الصلبة للغاية لكوت ديفوار، سيحتاج إلى أن يكون بنفس الدقة في اللعب المفتوح، مستخدماً ذكاءه في استغلال المساحات لخلق ثغرات للاعبين المتقدمين الديناميكيين مثل جمال موسيالا وفلوريان فيرتز.

وقد أُنيطت مهمة إيقافه بظهير وسط فريق ريمس إيمانويل أغبادو، الذي قدم أداءً دفاعياً هائلاً وصلباً كالصخر مع «الفيلة» في مواجهة الإكوادور. ورغم أن الكتلة الدفاعية الإيفوارية المنخفضة إلى المتوسطة أثبتت مرونتها الهيكلية طوال 90 دقيقة في فيلادلفيا، فإن الدفاع سيواجه اختباراً مختلفاً تماماً في مواجهة الحركة المرنة والنخبة الألمانية. سيحتاج أغبادو إلى الحفاظ على تركيز تام وتواصل جيد في المناطق المركزية، لضمان ألا يخرج عن موقعه بسبب تتبع هافرتز العميق، الأمر الذي من شأنه أن يكشف الثغرات الخطيرة في الوسط التي يستغلها لاعبو خط الوسط المبدعون في ألمانيا بلا رحمة.

جوشوا كيميش ضد فرانك كيسي

يُعد القائد جوشوا كيميش القلب النابض والمرساة التكتيكية للمنتخب الألماني، وقد سيطر تمامًا على وتيرة المباراة في هيوستن، حيث نسق حلقات الاستحواذ العميقة من خلال دوره كلاعب محور مزدوج. أمام كوت ديفوار، سيكون هدفه الأساسي هو تجاوز الازدحام في وسط الملعب وإطلاق انتقالات عمودية سريعة. إذا أتيح لكيميش الوقت والمساحة مع الكرة، فسوف يسعى إلى شق خطوط خط وسط كوت ديفوار بتمريراته الدقيقة للغاية، وإطلاق العنان للاندفاعات المتداخلة المتفجرة لظهيري الجناح مثل ناثانيال براون لتوسيع تشكيل الخصم.

ويسعى إلى تعطيل هذا الإيقاع نجم الأهلي القوي فرانك كيسي، المحور النشط وقائد خط وسط فريق إيميرس فاي. أثبت كيسي في الجولة الأولى أن حضوره البدني وقدرته على التحرك من منطقة إلى أخرى أمران حيويان لخطة كوت ديفوار التكتيكية، لكن عمله بدون الكرة سيخضع للاختبار النهائي في تورونتو. يجب على كيسي أن يضغط بقوة على نقاط بناء الهجوم العميقة التي يعتمد عليها كيميش، وأن يتتبع لاعبي خط الوسط الألمان الذين يتقدمون في وقت متأخر لضمان ألا يُحصر «الفيلة» تمامًا في قوقعة دفاعية سلبية وغير مستدامة.

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كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة E؟

على عكس المجموعات العالقة في مأزق، تمكنت المجموعة E على الفور من تكوين فارق كبير في الصدارة، مما يجعل مباراة الجولة الثانية في تورونتو معركة حاسمة بين العمالقة. تدخل كل من ألمانيا وكوت ديفوار المباراة برصيد النقاط الكاملة بعد تحقيقهما انتصارين ساحقين في الجولة الافتتاحية - حيث تحتل ألمانيا المركز الأول برصيد ثلاث نقاط (فارق أهداف +6) عقب فوزها الساحق 7-1 على كوراساو، وتليها كوت ديفوار مباشرة برصيد ثلاث نقاط (فارق أهداف +1) بعد فوزها الصعب 1-0 على الإكوادور.

ونظرًا لأن الإكوادور وكوراساو تحتلان المركزين الأخيرين برصيد صفر نقطة، فإن هذه المواجهة المباشرة تمثل نقطة التحول الحاسمة من الناحية الحسابية لضمان التأهل المبكر إلى دور الـ32.

إذا فازت ألمانيا

الفوز الثاني على التوالي سيرفع رصيد فريق جوليان ناجلسمان إلى ست نقاط كاملة، مما يضمن لألمانيا رصيدًا كافيًا للوصول إلى دور الـ16 قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات. وبناءً على نتيجة مباراة الإكوادور وكوراساو، قد يضمن الفوز للألمان احتلال الصدارة المنفردة في المجموعة E. والأهم من ذلك، أنه سيمنحهم رفاهية كبيرة تتمثل في إجراء تغييرات واسعة في تشكيلة الفريق في الجولة الأخيرة ضد الإكوادور، بينما ستبقى كوت ديفوار عالقة عند ثلاث نقاط وستضطر إلى خوض مباراة حاسمة لا بد من الفوز بها ضد كوراساو لضمان التأهل التلقائي.

في حال فوز كوت ديفوار

إذا تمكن رجال إيميرس فاي من تحقيق فوز كبير وواضح، فسوف يتخطون ألمانيا ليحتلوا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط كاملة، ويحجزون بذلك تذكرة تاريخية إلى دور الـ32. ووصول «الفيلة» إلى 6 نقاط يمنحهم السيطرة الكاملة على المجموعة E، حيث من المرجح ألا يحتاجوا سوى إلى التعادل مع كوراساو في الجولة الأخيرة لضمان صدارة المجموعة. في المقابل، سيجمد هذا السيناريو رصيد ألمانيا عند ثلاث نقاط، مما يبقي آمالها في التأهل إلى الأدوار الإقصائية حيةً، لكنه يضاعف الضغط بشكل كبير قبل مواجهتها الأخيرة في المجموعة ضد منتخب الإكوادور الخطير.

سيناريو التعادل

التعادل في ملعب تورونتو يبقي كلا الفريقين العملاقين في وضع مواتٍ للغاية للسيطرة على المجموعة. التعادل سيرفع رصيد ألمانيا إلى أربع نقاط (فارق أهداف +6) ورصيد كوت ديفوار إلى أربع نقاط (فارق أهداف +1)، ليظل كلا الفريقين دون هزيمة. هذه النتيجة تخفف بشكل كبير من الضغط في الجولة الأخيرة؛ حيث ستخوض ألمانيا مواجهتها مع الإكوادور وهي تعلم أن نقطة واحدة تضمن لها إنهاء المجموعة في المركزين الأولين، بينما ستواجه كوت ديفوار سيناريو مماثلاً أمام كوراساو، مما يبقي كلا الفريقين في وضع جيد للتأهل بسهولة دون الاعتماد على معايير الفصل في حالة التعادل في المركز الثالث.

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

يدير ألمانيا المدرب جوليان ناجلسمان، ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات بشأن الإصابات أو الإيقافات قبل هذه المباراة. ولم يتم تأكيد أي تشكيلة أساسية محتملة في هذه المرحلة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة عندما تتضح الصورة بشأن تشكيلة الفريق.

كما لم ترد أي تقارير عن إصابات أو إيقافات في البيانات المتاحة عن مدرب كوت ديفوار إيميرس فاي. وكما هو الحال مع ألمانيا، لم يتم الإعلان عن تشكيلة مؤكدة قبل مباراة تورونتو. وستتبع المزيد من أخبار الفريق في الفترة التي تسبق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

تصل ألمانيا إلى تورونتو بعد أن حققت خمس انتصارات في آخر خمس مباريات خاضتها في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياتها هي الفوز الساحق 7-1 على كوراكاو في مباراة افتتاح كأس العالم يوم 14 يونيو، وهي نتيجة أكدت على عمق قوتها الهجومية. وقبل ذلك، فازت ألمانيا على الولايات المتحدة 2-1 في مباراة ودية يوم 6 يونيو، وسجلت أربعة أهداف دون رد في مرمى فنلندا يوم 31 مايو. وفي وقت سابق من الربيع، فازت ألمانيا على غانا 2-1 وتغلبت على سويسرا 4-3 في مباراة ودية شهدت تسجيل عدد كبير من الأهداف. وبذلك تكون ألمانيا قد حققت خمس انتصارات من خمس مباريات، وسجلت 18 هدفاً في تلك المباريات.

كما فازت كوت ديفوار بأربع من مبارياتها الخمس الأخيرة، وكانت هزيمتها الوحيدة بنتيجة 3-2 أمام مصر في كأس الأمم الأفريقية في يناير. ومنذ ذلك الحين، ظلت «الفيلة» في حالة ممتازة. فقد فازت على فرنسا 2-1 في مباراة ودية يوم 4 يونيو، وتبع ذلك فوزها 1-0 على الإكوادور في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم يوم 14 يونيو — بفضل هدف أماد ديالو في الدقيقة 90. كما فازت على اسكتلندا 1-0 وسحقت جمهورية كوريا 4-0 في مارس. وفي آخر خمس مباريات لها، سجلت كوت ديفوار تسعة أهداف واستقبلت ستة.

سجل المواجهات المباشرة

ألمانيا المباراة الأخيرة كوت ديفوار 0 انتصار 1 تعادل 0 انتصار ألمانيا 2 - 2 كوت ديفوار 2 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/1 سجل كلا الفريقين 1/1

سجل المواجهات المباشرة بين ألمانيا وكوت ديفوار محدود. اللقاء الوحيد في مجموعة البيانات المتوفرة هو تعادل 2-2 في مباراة ودية يوم 18 نوفمبر 2009، حيث كانت ألمانيا هي الفريق المضيف. لا توجد بيانات أخرى عن المواجهات المباشرة متاحة بخلاف تلك المباراة الوحيدة.

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