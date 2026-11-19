مشاركة تابع GOAL على جوجل

إعلان

منافسان لدودان في الماضي، وصديقان يكنّ كل منهما الإعجاب للآخر اليوم: بيب جوارديولا سعيد بتعيين يورجن كلوب مدربًا لمنتخب ألمانيا.

وصف المدرب السابق لمانشستر سيتي قرار الاتحاد الألماني لكرة القدم بأنه «الأفضل على الإطلاق»، وذلك في مقابلة مع مجلة Bundesliga-Magazin، من المقرر نشرها يوم الجمعة. وأغدق المدرب الكتالوني المديح على منافسه السابق قائلًا: «إنه واحد من الأفضل في عالم كرة القدم. لا أستطيع أن أصف مدى إعجابي به. إنه من نوعية الأشخاص، ونوعية المدربين، الذين يجعلون عالم كرة القدم أفضل».

ويرى جوارديولا أن كلوب قادر على إعادة منتخب ألمانيا إلى قمة كرة القدم العالمية، والأهم من ذلك إعادة إشعال حماس الجماهير. وقال المدرب البالغ من العمر 55 عامًا بحماس: «يمتلك كاريزما، وهو بارع بشكل لا يُصدق في التواصل». وأكد أنه «مقتنع بنسبة 100 بالمئة» بأن الألمان سيفخرون بمنتخبهم مجددًا تحت قيادة كلوب، لكن لا أحد يمكنه التنبؤ بما إذا كان ذلك كافيًا للفوز بكأس العالم أو ببطولة أمم أوروبا.

وخاض جوارديولا وكلوب على مدار سنوات مباريات مثيرة في ألمانيا وإنجلترا. وقال المدرب السابق لبايرن ميونخ: «واجهت يورجن مرات كثيرة أشعر وكأنها مليون مرة. من المؤكد أنه تغلّب عليّ أكثر مما تغلبت عليه، وتعلمت شيئًا من كل مباراة من تلك المباريات». وأضاف أن كلوب كان «أكبر منافس وأكبر خصم» في مسيرته حتى الآن.

إعلان إعلان

وباتت علاقتهما اليوم تتجاوز بكثير حدود التنافس الرياضي، إذ شدد جوارديولا: «نحن صديقان». ويرغب في السفر إلى ألمانيا هذا العام لممارسة الجولف مع كلوب، ثم الخروج معه لتناول وجبة معًا.