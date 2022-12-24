"ألفاريز قد ينتقل لريال مدريد في أي وقت!"

هل نرى ألفاريز بقميص ريال مدريد؟

بعد انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022 بتتويج منتخب الأرجنتين باللقب القاري الأغلى، لمعت بعض الأسماء الشابة التي ستلعب دورًا كبيرًا في سوق الانتقالات.

بالطبع، كان جوليان ألفاريز واحدًا من الأسماء الشابة التي لمع بريقها بصورة واضحة في بطولة كأس العالم، إذ شارك النجم الواعد ليونيل ميسي في قيادة خط الهجوم.

ألفاريز سجل 4 أهداف، ولعب أساسيًا في لقاء النهائي، كما حظي باهتمام إعلامي واسع بسبب العروض الرائعة التي قدمها في هجوم الأرجنتين.

الأمر الذي جعل مدربه السابق، رافائيل فاراس، يتحدث في مقابلة مع محطة راديو كونتيننتال الأرجنتيني، ويقول: "أعتقد أنه في أي وقت يمكنه ارتداء قميص ريال مدريد".

انتقال صعب للغاية للاعب يتواجد في صفوف فريق مانشستر سيتي رفقة المدرب بيب جوارديولا، لكن من الوارد أن يحدث بكل تأكيد في ظل تواجد إرلينج هالاند الذي يلعب أساسيًا بصورة مستمرة.