أكثر من مجرد استياء.. رونالدو غير راضٍ عن مشروع تين هاج في يونايتد!

البرتغالي ليس مستعدًا للتنازل!

يبدو أن مشروع الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يمر بفترة من الشك، حتى بين لاعبيه.

هذه هي الحالة بالنسبة لأكبر نجم لديه وهو كريستيانو رونالدو، الأسطورة البرتغالي الذي يبلغ من العمر 37 عامًا بات غير راضٍ بوضوح عن مشروع تين هاج في قلعة أولد ترافورد.

وفقًا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن البرتغالي ليس راضيًا عن تين هاج، ليس فقط على المستوى الشخصي، وإنما على المستوى الفني في الملعب.

هزيمة السيتي الثقيلة بسداسية مقابل 3 أهداف فتحت جراحًا كثيرة، ووفقًا للصحيفة فإن رونالدو يرى أن تين هاج الذي قدم مشروعًا رائعًا في أياكس، يصر بعناد لا مبرر له على نقل ذات الأفكار إلى يونايتد، وهذا الفارق هو ما يسبب الهزائم الكارثية التي يتجرعها يونايتد منذ بداية الموسم.

ماذا لو لعب رونالدو؟

كما لا يمكن استثناء حقيقة أن رونالدو منزعج من دوره الهامشي مع الفريقي هذا الموسم، إحباط وصل إلى تدريبات الفريق نفسها وفق صحيفة "آس" الإسبانية، حتى لو بدا رونالدو مبتسمًا في معظم الحصص التدريبية أمام الكاميرات.

رغم حقيقة أن رونالدو يتدرب جيدًا أمام تين هاج وهو الأمر الذي يعترف به الهولندي نفسه، إلا أنه لا يشترك في المباريات، ومن المؤكد أن آراء رونالدو في تين هاج قد تتغير مع توالي المشاركات، من يدري؟!.