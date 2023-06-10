"أكثر ما يقلقني هو لغة ليونيل ميسي الإنجليزية!"

الأرجنتيني أمام تحدٍ جديد، لكنه ليس كتحديات الماضي

لا يجد مقدم البرامج الأمريكي على شبكة "فوكس نيوز" الشهيرة بريان كليمياد أي مشكلة في وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى البلاد، إلا مشكلة واحدة.

تلك المشكلة تتمثل في أن ميسي لا يستطيع التحدث جيدًا باللغة الإنجليزية، وهو أمر يشغل بال كليمياد بشكل شخصي.

وقال كليمياد أثناء تقديمه لحصة "فوكس أند فريندس" على الشبكة الشهيرة: "الشيء الوحيد الذي يقلقني هو أن ميسي لا يستطيع الحديث جيدًا باللغة الإنجليزية، وأنا من ناحيتي أريد أن أجلس معه ونتحدث".

أتى هذا قبل أن يتطرق كليمياد لتصريحات ليونيل ميسي التي برر فيها أسباب وصوله إلى الولايات المتحدة، نافيًا أن يكون ذلك بسبب المال وإلا لكان قد اختار اللعب في السعودية على حد تعبيره.

وكان ميسي قد رفض عرضًا خرافيًا من نادي الهلال السعودي للعب في صفوف الفريق، مفضلًا الانتقال إلى الدوري الأمريكي حيث يرجح أن تنتهي مسيرته هناك.