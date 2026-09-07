لحل أزمة الظهير الأيمن.. ليفربول يدرس التعاقد مع كارباخال في صفقة مجانية!

أصبح المدافع المخضرم دانييل كارباخال لاعبًا حرًا بشكل رسمي بعد رحيله عن ريال مدريد، مما يمنحه حق التوقيع لأي نادٍ جديد في أي وقت، حتى خارج فترات الانتقالات الرسمية. ومؤخرًا، طفت على السطح تكهنات قوية حول احتمالية انضمامه إلى ليفربول.

وفي هذا الصدد، أشعل اللاعب الدولي الإنجليزي السابق، جوليون ليسكوت، الشائعات خلال حديثه في أحد البرامج على شبكة "تي إن تي سبورتس" قائلًا: "أعتقد أن الحديث يدور حول ليفربول، وكارباخال، ومركز الظهير الأيمن.. لذا، نعم، أود أن أقول: ليفربول". وهو الرأي الذي لم يعارضه خبير سوق الانتقالات ديفيد أورنستين.

وليس سرًا أن إدارة "الريدز" لا تشعر بالرضا التام عن الوضع الحالي في مركز الظهير الأيمن؛ إذ تأكد غياب كونور برادلي لفترة طويلة بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، فضلًا عن إصابة اللاعب الجوكر جو جوميز.

وفي الوقت الراهن، يُعد جيريمي فريمبونج الخيار الوحيد المتاح أمام المدرب أندوني إيراولا، إلا أن لاعب باير ليفركوزن السابق لم يقدم الأداء المقنع حتى الآن. ونتيجة لذلك، اضطر الجهاز الفني للدفع بالمدافع المعار من برشلونة، رونالد أراوخو، في هذا المركز خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق على إيبسويتش تاون بهدفين دون رد.

يُذكر أن رحلة كارباخال مع ريال مدريد انتهت بعدم تجديد عقده، عقب مسيرة حافلة خاض خلالها 450 مباراة رسمية بقميص "الملكي". وجاء هذا القرار بعدما اكتفى اللاعب بدور ثانوي في موسمه الأخير، متأثرًا بإصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2024، وعودته إلى الملاعب في صيف 2025.