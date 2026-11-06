"أقرب شخص لميسي" .. راشفورد يتوقع فوز يامال بالكرة الذهبية سبع مرات!

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قدّم مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد تقييمًا مُشيدًا بموهبة برشلونة الصاعدة لامين يامال، مُلمّحًا إلى أن الفتى المراهق هو الوريث الطبيعي لعرش ليونيل ميسي. ويرى اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي سبق له أن قضى فترة في كامب نو، أن الجناح الشاب مُقدَّر له الوصول إلى القمة في عالم كرة القدم.

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راشفورد يضع يامال في مصاف ميسي

اعترف مهاجم مانشستر يونايتد، الذي أمضى فترة مع النادي الكتالوني، بأن القدرات الطبيعية التي يتمتع بها يامال لا تشبه أي شيء شهده خلال مسيرته على أعلى المستويات في كرة القدم. وقد أدلى الدولي الإنجليزي بهذه التصريحات خلال جلسة حميمية مع الجماهير في قاعة السفراء بملعب أولد ترافورد.

وبالعودة إلى فترته في إسبانيا، كشف المهاجم عن حديث خاص دار بينه وبين خريج لاماسيا قبل رحيله. وقال راشفورد، وفق ما نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو: "قبل أن أغادر برشلونة، قلت للامين يامال إنني لعبت مع بعض اللاعبين الموهوبين جداً، لكنه يفوقهم جميعاً". وأضاف موضحاً تأثير المراهق، في حديثه للجماهير: "لم أرَ قط لاعباً في مثل سنه يمتلك هذا القدر من الموهبة، إنه الأقرب إلى مستوى [ليونيل] ميسي على مر السنين".

وذهب صاحب الـ29 عاماً أبعد من ذلك في توقعاته لمستقبل يامال، مشيراً إلى أنه لا حدود لما يمكن أن يصل إليه الدولي الإسباني. وأضاف: "أؤمن كثيراً بموهبة هذا الفتى، ولن أتفاجأ إذا انتهى به الأمر بالفوز بسبع كرات ذهبية. لقد حلّ ثانياً وثالثاً وثامناً. وفي أي سن؟ 19 عاماً؟".

احترام لميسي وكين

ورغم أن راشفورد من المعجبين الكبار بالجيل القادم بشكل واضح، إلا أنه لا ينسى الأساطير الذين مهّدوا الطريق. فقد توقف لحظة ليتأمل تألق ميسي، اللاعب الذي التقاه خلال مسيرته في كرة القدم الأوروبية. وقال راشفورد عند حديثه عن الأسطورة الأرجنتينية: "إنه لاعب لا يُصدّق. ربما لن نرى لاعباً آخر في حياتنا بهذا القدر من العبقرية الكاملة مثل ليو".

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لكن عندما يتعلق الأمر بأحدث الجوائز الفردية، رأى راشفورد أن هاري كين كان يستحق الجائزة الكبرى على حساب نخبة اللاعبين الراسخين. وكشف مهاجم يونايتد أنه تواصل مع كين لتهنئته على عام مثمر أمام المرمى. وقال راشفورد: "كين كان يستحق الكرة الذهبية هذا العام. لقد سجّل عدداً هائلاً من الأهداف هذا العام وصنع عدداً هائلاً من التمريرات الحاسمة. أرسلت له رسالة نصية قبل أيام وأخبرته أنه كان يستحقها".

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العودة إلى البيت في مانشستر يونايتد

إلى جانب آرائه حول أقرانه، تحدث راشفورد بصراحة عن مساره المهني الشخصي وولائه لمانشستر يونايتد. فبعد فترة من الغياب شملت إعارة إلى برشلونة ووقتاً مع أستون فيلا، كان المهاجم مصمماً على عدم تمثيل أي نادٍ إنجليزي آخر. وظل حبه لمانشستر يونايتد العامل الرئيسي في اتخاذ قراره عند التفكير في العودة بشكل دائم إلى مسرح الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعترف بشأن فترته مع أستون فيلا: "أدركت شيئاً واحداً... لم يكن بإمكاني الاستمرار في اللعب ضد يونايتد كل موسم". وقد دفعه هذا الإدراك إلى إصدار توجيه واضح لوكلائه حول المكان الذي يريد أن يلعب فيه كرة القدم. وأوضح: "إذا لم يكن يونايتد خياراً متاحاً، فقد طلبت من وكيلي أن ينقلني إلى الخارج، وألا ينقلني إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز".

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تأثير أساطير يونايتد

وقد تمهّد طريق العودة إلى مانشستر أيضاً بنصائح من وجوه مألوفة تدرك ثقل قميص يونايتد. وكشف راشفورد أنه طلب المشورة من زملاء سابقين وأساطير للنادي قبل حسم عودته. وكانت آراؤهم القطعة الأخيرة في الأحجية التي أقنعته بأن مهمته غير المكتملة تكمن في مسرح الأحلام وليس في مكان آخر في أوروبا. وعلى وجه التحديد، نسب الفضل إلى شخصيتين مؤثرتين من تاريخ النادي الحديث في مساعدته على اتخاذ القرار. وكشف عن حديثين منفصلين مع ريو فيرديناند ومايكل كاريك أقنعاه في النهاية بالالتزام بفترة ثانية مع النادي.