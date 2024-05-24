أفضل 3 اكتتابات لعملات الميم الرقمية في أيار/مايو 2024: Sealana وDogeverse وWienerAI

دولار على التوالي دون أيّ انخفاضاتٍ حديثة، بات من المتوقّع استمرار هذا الزخم في الاتجاه الإيجابيّ وخلق "تأثير الدومينو" على بقيّة السوق وخاصّةً عملات الميم. فقد شهدت عملات الميم المبنيّة على بلوكتشين سولانا ارتفاعاتٍ صاروخيّة في الآونة الأخيرة، حيث حقّقت عملات بيبي (PEPE) وبونك (BONK) وبوم (BOME) وجميع العملات الرائدة الأخرى مكاسبَ مكوّنةً من خانتين في الأسبوع الماضي.

ولكن إذا كنتم تطمحون لتحقيق أرباحٍ استثنائيّةٍ، يَنصح المحلّلون بمراقبة اكتتابات عملات الميم الجديدة التي تُقام خلال شهر أيار/مايو ومن المرجح أن تستمر في الشهر القادم, مثل Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE) وSealana (ذات الرمز SEAL) وWienerAI (ذات الرمز WAI). والآن، دعونا نستكشف المزيد من التفاصيل حول هذه المشاريع.

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مشروع Dogeverse يلفت الأنظار بعد أن نجح اكتتاب عملته المستوحاة من كلب Cosmo العابر لشبكات البلوكتشين بحصد أكثر من 15 مليون دولار، وتوقعاتٌ بتحقيق أرباح ضخمةٍ عند الإدراج

سجّلت عملة Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE) اسمها كأوّل عملة ميم تتواجد على عدة شبكات بلوكتشين، فهي تتميّز عن العملات التقليديّة المبنيّة على شبكة بلوكتشين واحدة كونها تعمل على عدّة شبكات بلوكتشين رائدة مثل إيثيريوم (Ethereum) وسولانا (Solana) وأفالانش (Avalanche) وبوليجون (Polygon) وبينانس الذكية (BNB Chain) وبيس (Base).

وتتيح هذه الميزة استخدام عملة DOGEVERSE ضمن أنظمةٍ تقنيّةٍ مختلفةٍ بكلّ سهولةٍ، ما سيزيد من استخدامات العملة وجاذبيتها بشكلٍ عام، وسيتمكن مالكو العملة من اختيار ما يناسبهم من شبكات البلوكتشين التي توفّر سرعات معاملاتٍ مثاليّةً وتكاليفَ أقل.

ويستوحي مشروع Dogeverse فكرته من الكلب "Cosmo"، ليزيد من جاذبيّة عملته أمام المستخدمين ويُضفي عليها قصّةً مرحةً وشيّقةً ويمنحها شخصيّةً مميّزةً وفريدة.

كما تتمتّع عملة DOGEVERSE بمعروضٍ كليّ يبلغ 200 مليار عملةٍ حاليّاً، بسعرٍ حاليٍّ قدره 0.00031$. وقد تم تخصيص 30 مليار عملة لعملية الاكتتاب الجارية التي نجحت بحصد إيراداتٍ فاقت 15 مليون دولار في غضون أسابيع قليلة، بهدفٍ تمويليٍّ أقصى قدره 17 مليون دولار.

وإلى جانب عمليّة الاكتتاب، خصّص المشروع ما نسبته 10% من معروض DOGEVERSE الكلّي لمكافآت الرهن، وهي الميزة الذي توفّر حوافز إضافيّةٍ لمشاركة أعضاء المجتمع.

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مشروع Sealana يستمدّ فكرته من برنامج South Park الشهير ويتصدّر قائمة أسرع العملات المبنيّة على بلوكتشين سولانا نموّاً في أيار/مايو 2024

تُسجّل Sealana (ذات الرمز SEAL) اسمها في قائمة عملات الميم المبنيّة على بلوكتشين سولانا مثل SLERF وPEPE وBONK وغيرها، وتسعى لمواصلة المسار النجاح الذي حققته هذه العملات.

وتلفت عملة SEAL الأنظار من خلال بيعها المسبق، إذ يمكن للمستثمرين شراء عملة الميم هذه حالياً بأسعارٍ مخفّضة. ويستمد مشروع Sealana فكرته من حيوان فقمةٍ أمريكيّةٍ يتميّز بأسلوب حياته الكسولة وآرائه المرحة في مجال تداول الأصول الرقميّة، فهو يحلم بتكوين ثروةٍ هائلٍة للهروب من العيش في قبو والدته. وقد ظهرت هذه الشخصيّة في حلقةٍ عن لعبة World of Warcraft الشهيرة في مسلسل "South Park".

وقد لا تتمتّع عملة SEAL باستخدامٍ وظيفيٍّ ملموس، إلّا أنها تقدم تجربةً ممتعةً ومليئةً بالضحك والتسلية.

وتستغل عملة مشروع Sealana حالياً موجة ارتفاع عملات الميم المبنيّة على بلوكتشين سولانا، والتي شهدت سابقاً تحقيق عوائدَ ضخمةً لعملاتٍ مثل SOLAMA وPOPCAT، وتسعى SEAL للاستفادة من هذا الزخم.

ويمكن للمهتمين بالمشاركة في اكتتاب عملة SEAL إرسال عملات SOL إلى عنوان المحفظة التالي: DJ15ZYXqUNMYJ3hL7z4ciSaSFAw5cbos3YjGpdvwmF6c، وسيحصل المستثمرون على 6,900 عملة SEAL مقابل كلّ عملة SOL، علماً بأنّه تم جمع ما يقارب 400,000$ خلال أيام قليلةٍ فقط.

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مشروع WienerAI يستغل رواج موضوع الذكاء الاصطناعي من خلال عملته المستوحاة من الكلاب ودعم المجتمع الهائل، فهل ستُحقّق مكاسب قدرها 100 ضعفٍ قريباً؟

أصبحت عملة الميم الجديدة WienerAI (ذات الرمز WAI) محطّ اهتمام المستثمرين بفضل فكرتها الفريدة المستوحاة من الكلاب والمقترنة بتقنيّة الذكاء الاصطناعي، حيث تختلف WAI عن عملات الميم العادية بفضل دمجها تقنيّة الذكاء الاصطناعي لتحسين خصائصها والسماح بإجراء التحديثات المستمرّة وإضافة ميّزاتٍ جديدة.

وحقّقت عمليّة البيع المسبق لعملة WienerAI نجاحاً باهراً منذ إطلاقها، فقد تمكنت من حصد إيراداتٍ تزيد على 1.4 مليون دولار في غضون أيامٍ قليلةٍ فقط. وتعكس البداية القوية هذه ثقة السوق بإمكانات العملة لتحقيق نجاح سريع.

وبسعرها الحالي البالغ 0.000705$ فقط، توفّر العملة 30% من معروضها الكلي لعمليّة الإكتتاب، ويتوافد المستثمرون على شراء عملة WAI في مراحلَ مبكرة، ويتوقعون أن يرتفع سعرها بمجرّد إدراجها في منصّات التداول.

كذلك يتيح مشروع WienerAI للمستثمرين رهن عملة WAI، ليوفر لهم وسيلةً إضافيّةً لتحقيق المكاسب. وبفضل استمرار الضجّة المحيطة بالمشروع وازدياد وتيرة حصد الإيرادات بسرعةٍ كبيرة، فمن المرجّح أن يستمرَّ اكتتاب عملة WAI في جذب استثماراتٍ ضخمةٍ ويُصبح محور نقاش رئيسيّ داخل مجتمع عملات الميم.

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الخلاصة

شهدنا في بداية هذا العام طفرةً هائلةً في أسعار عملات الميم المبنيّة على بلوكتشين سولانا، إذ حوّلت عملاتٌ مثل BONK وBOME آلاف المستثمرين الذين اشتروها في وقتٍ مبكر إلى أصحاب ملايين عند ارتفاعها بشكلٍ صاروخيّ. ويبدو أنّ سلسلة نجاحات عملات الميم على بلوكتشين سولانا لن تنتهي قريباً.

أمّا في الوقت الراهن، فيمكننا القول بأنّ أفضل فرصةٍ لتحقيق الربح من هذا المجال هي المشاركة المبكّرة في اكتتابات عملاتٍ رقميةٍ جديدة مثل DOGEVERSE وSEAL وWAI، حيث تتمتع هذه العملات بجميع العوامل اللازمة للنموّ الهائل، ولا يزال بمقدوركم شراؤها الآن بسعرٍ منخفضٍ مقارنةً بسعرها بعد الإدراج في منصّات التداول.