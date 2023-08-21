رسميًا | الهلال يُودع لاعبًا جديدًا

راحل جديد عن الفريق السعودي

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واصل الهلال عملية "التصفية" في لاعبيه الأجانب وأعلن اليوم وداع نجمًا جديدًا، وذلك بعد ساعات من تعاقده مع ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام ومنتخب صربيا.

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العملاق السعودي أعلن عبر منصة إكس رحيل مهاجمه المالي موسى ماريجا، وقد شكره على الفترة السابقة التي ساهم خلالها بالفوز بعدة ألقاب أبرزها الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا بجانب وصافة كأس العالم للأندية.

صاحب الـ32 عامًا كان قد سافر مع الفريق إلى النمسا دخول المعسكر الإعدادي استعدادًا للموسم الجديد، لكنه غادره بعد أيام قليلة بقرار فني من المدرب جورج جيسوس الذي طلب التخلي عنه واستبداله بلاعب أفضل.

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ويتدرب ماريجا منذ عودته إلى الرياض بشكل فردي، وقد ارتبط بالانتقال إلى الشباب ضمن صفقة حصول الهلال على حسان تمبكتي، لكن يبدو أن رحيله عن الهلال تم بفسخ العقد بالتراضي، وإن لم يُوضح النادي ذلك رسميًا.

يُشار إلى أن الهلال ودع هذا الموسم كلًا من جوستافو كوييار وأندريه كارييو ولوسيانو فييتو وماتيوس بيريرا وأوديون إيجالو، كما لم يُسجل مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو في قائمته بسبب تعرضه لورم في الغدد اللمفاوية يُعالج منه حاليًا في العاصمة السعودية.

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