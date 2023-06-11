"أعظم أساطير مانشستر سيتي".. سخرية من روميلو لوكاكو والعنصرية تلاحقه مجددًا

روميلو لوكاكو مهاجم إنتر محاصر بين السخرية والعنصرية

يلقى البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر الإيطالي سخرية من الجميع بعد ليلة إسطنبول، حتى أن جماهير مانشستر سيتي باتت تعتبره أعظم أساطير النادي الإنجليزي، مع تعرضه لإهانات عنصرية مجددًا.

وتغلب مانشستر سيتي بهدف على إنتر، أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أتاتورك في إسطنبول ليتوج النادي الإنجليزي بلقبه الأول في دوري الأبطال.

ودخل لوكاكو بديلًا لزميله إدين دجيكو المصاب في الدقيقة 57، وبعد 11 دقيقة فقط سجل السيتي هدف اللقاء الوحيد.

وأتيحت فرصة للوكاكو للتسجيل أضاعها بعد تصدي إيدرسون حارس السيتي لها ببراعة، قبل أن يقف في وجه زميله فيدريكو ديماركو الذي سدد كرة برأسه في ساق روميلو التي منعت الكرة من دخول الشباك.

مشجعو مانشستر سيتي على تويتر أبدوا سعادتهم بما قدمه روميلو فكتب أحدهم "روميلو لوكاكو أسطورة مانشستر سيتي" فيما علق آخر "لوكاكو أسطورة مانشستر سيتي رغم عدم لعبه للفريق" وقال آخر "الثلاثية تكتمل. لوكاكو أعظم أسطورة في تاريخ مانشستر سيتي".

الأمر لم يتوقف عند السخرية من لوكاكو، فقد تعرض الدولي البلجيكي مجددًا لإهانات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة وهو أمر تعرض له سابقًا.