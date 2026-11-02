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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
GOAL
ترجمه

أطول من المتوقع.. ماكس إيبرل يكشف عن مدة غياب جنابري وصيباري!

الدوري الألماني
أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد
بايرن ميونخ
دوري أبطال أوروبا
ماينتس ضد بايرن ميونخ
ماينتس

من غير المرجح أن يلعب سيرج جنابري وإسماعيل صيباري مع بايرن ميونخ مجددًا هذا العام.

كشف المدير الرياضي ماكس إيبرل يوم الاثنين أن الصفقة الصيفية صيباري من المرجح أن يغيب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر بعد تمزق في الأربطة، وفي حالة جنابري، قال إيبرل إنهم "يفترضون أيضاً أنه لن يكون جاهزاً حتى عيد الميلاد".

وتعرض اللاعبان الهجوميان للإصابة يوم السبت في مباراة الكلاسيكر أمام بوروسيا دورتموند. وخضع صيباري لعملية جراحية يوم الأحد، بينما عانى جنابري من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images

ماذا بعد بالنسبة لجمال موسيالا؟

يقترب جمال موسيالا من العودة بعد تمزق في أحد الألياف العضلية أثناء وجوده مع المنتخب الوطني في نهاية سبتمبر. وقال إيبرل: "نأمل أن يتمكن من استئناف التدريبات الجماعية خلال فترة التوقف الدولي، ثم إعادته تدريجياً عبر مشاركات جزئية".

كما أسهمت التحضيرات التي "لم تكن سلسة" في إطالة فترة غياب اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً. وخلال تلك الفترة، فقد موسيالا الوعي مرتين بسبب حالات غياب ناتجة عن خلل عصبي.

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بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

ولا يرغب النادي في المجازفة بموسيالا، ويريده "لائقاً بنسبة 100 بالمئة". ومن المتوقع أن يبدأ لويس دياز، المصاب أيضاً، التدريبات الجماعية بعد فترة التوقف الدولي.

ويوم الثلاثاء، يحل بايرن ميونخ ضيفاً على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. وفي السبت التالي، يزور فريق ماينتس 05 في الدوري الألماني.

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