"أطفال رائعون" .. أحمد موسى يوجه رسالة خاصة إلى النصر

نشر النيجيري أحمد موسى مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يُظهر احتفاء عدد من مشجعي النصر الأطفال به في إحدى مراكز التسوق.
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صاحب الـ30 عامًا بدا سعيدًا للغاية خلال الفيديو وقد تفاعل مع الأطفال والتقط معهم الصور التذكارية.
موسى وجه رسالة للنصر، حين كتب معلقًا على مقطع الفيديو "حين تلتقي بمشجعي فريقك القديم، أطفال رائعون وودودون للغاية".
المهاجم النيجيري انضم للنصر قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي صيف 2018، لكنه ورغم الآمال الكبيرة لم يُقدم المستوى المطلوب وغادر الفريق بفسخ عقده بالتراضي في أكتوبر 2020.
موسى لعب مع النصر 61 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 15 آخرين.
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