أضعف موقفه .. تصرف مفاجئ من اتحاد الكرة في قضية حمدالله

المقاطعة هو رد اتحاد الكرة على موقفه من قضية حمد الله

أجرى مركز التحكيم الرياضي السعودي اليوم الأربعاء، جلسة استماع في قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، ضد نادي النصر والمعروفة باسم "قضية التسجيلات".

كيف أضعف اتحاد الكرة موقفه في قضية حمد الله؟

أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية، على أن اتحاد الكرة غاب عن الحضور في جلسة الاستماع في مركز التحكيم الرياضي، بقضية مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمد الله.

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وأشارت الصحيفة إلى أن تصرف اتحاد الكرة أضعف من موقفه في القضية، وذلك بعدما أعلن في وقت سابق عن أنه ليس طرفًا في القضية.

وحضر ممثل عن نادي الاتحاد وحمد الله؛ المحامي فهد بارباع، كما حضر من جانب النصر الرئيس مسلي آل معمر، بجانب الرئيس التنفيذي.

لماذا رفض اتحاد الكرة الدخول في قضية حمدالله؟

التقارير طوال الفترة الماضية كانت تتحدث عن أن المركز ينتظر رد اتحاد القدم فقط، بعد استلام ردود النصر والاتحاد، لكن كانت المفاجأة هو ما كشفته صحيفة "الرياضية" السعودية في عددها الصادر أمس الأربعاء.

"الرياضية" أوضحت أن اتحاد القدم رفض الدخول كطرف نزاع في القضية، في خطاب رسمي أرسله لمركز التحكيم، مؤكدًا أنه لا يمكنه أن يكون طرف مع أي نادٍ سعودي ضد آخر.

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وأكد اتحاد القدم أن مركز التحكيم ارتكب خطأً من البداية باستبعاده منذ بداية النزاع ثم طلب عودته حاليًا بعد انتهاء المهلة القانونية للاستئناف وعقب تكوين اللجنة التحكيمية، دون منحه حق اختيار محكمه ضمن اللجنة مثل بقية أطراف المنازعة.

صحيفة "الرياضية" كذلك أشارت إلى أن اتحاد القدم ذكر في خطابه أن مركز التحكيم لم يخاطبه لمعرفة رأيه في قرار التدابير الوقتية، موضحًا أن من له مصلحة في الدفاع عن القرارات الصادرة في القضية هو اتحاد القدم فقط وليس النصر.

وبحسب مصادر الصحيفة فإن خطاب اتحاد القدم اختُتم بالتأكيد على أن اللجنة التحكيمية تكونت بشكل غير نظامي، ما يعني بطلان كل الإجراءات والقرارات الصادرة عنها. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

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