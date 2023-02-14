أصغر لاعب في إقصائيات دوري أبطال أوروبا .. من هو وارن زائير إيمري لاعب سان جيرمان؟

وارن زائير إيمري لاعب سان جيرمان لاعب باريس سان جيرمان جوهرة جديدة مع فريق العاصمة الفرنسية.

كتب وارن زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان التاريخ بعدما بات أصغر لاعب يشارك أساسيًا في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا وذلك أمام بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

اسم متوسط الميدان صاحب الستة عشر سنة بدأ تداوله منذ استعان به مدربه كريستوف جالتييه.

فمن هو وارن زائير إيمري؟

وارن واحد من خريجي أكاديمية باريس سان جيرمان، يلعب في خط الوسط مع قدرته على تسجيل الأهداف. لكنه لفت الأنظار بعدما قاد منتخب فرنسا لبطولة أوروبا تحت 17 سنة في يونيو 2021.

مباراة اليوم التي يلعبها إيمري هي مباراته رقم 14 مع باريس في كل البطولات بينها 3 مباريات بدأ فيها أساسيًا. وقد لعب 12 دقيقة فقط في دوري الأبطال سابقًا هذا الموسم.

وسجل هدفه الأول في الدوري الفرنسي بمرمى مونبيلييه حينما شارك بديلًا في فوزهم 3-1.

في أي مركز يلعب إيمري؟

يلعب زائير إيمري في مركز خط الوسط؛ لعب في مركز 6 و8 مع ميله للتقدم في الهجوم.

القدم اليمنى هي مركز قوة اللاعب الشاب الذي يجيد اللعب بقدميه مع التسديد من المسافات البعيدة ولذلك يعتبر حلًا ممتازًا لخط الوسط، وقد يلعب في مركز 8 مع ميل دانيلو بيريرا وماركو فيراتي للعب في العمق.

لماذا بدأ جالتييه بإيمري أمام بايرن ميونخ؟

ما قدمه وارن هذا الموسم من أداء ثابت ليخرج لاعبين مثل فابيان رويز وكارلوس سولير من التشكيل يجعل مدربه يثق فيه.

أيضًا مشاركته أمام بايرن ربما تكون مهمة مع وجود لاعبي خط الوسط المدافعين ببايرن، جوشوا كيميتش وليون جوريتزكا.

ماذا يقولون عن زائير إيمري؟

يقول مدرب باريس جالتييه عن لاعبه: "علي خلق منافسة داخل فريقي، لو كان لاعبًا عمره 16 سنة ونصف أو 17 جاهز أكثر عن البقية فسيلعب".

كما تحدث كشاف لاعبين لجول السنة الماضية وقال عن اللاعب الشاب: "يلعب بأريحية بغض النظر عما يواجهه وهو ما يعطيه أهمية كي يلعب رقم 6 أو 8. هو صبي يتمتع بدقة تمريرات ممتازة؛ يجد أصعب زوايا التمرير سواء كانت كرات قصيرة أم طولية. لديه قدرة رائعة على إنهاء الهجمات والتسديد من خارج المنطقة وهو ما يجعله تهديدًا هجوميًا".