أصبح بي إس في بطلًا غير رسمي بفضل الأداء الرائع لسيباري والهدف الفائز الذي سجله دريويش في الدقائق الأخيرة

حسم فريق PSV لقب الدوري بشكل مثير يوم السبت. كان فريق إيندهوفن متأخراً بهدفين في وقت مبكر من المباراة أمام فريق FC أوتريخت، لكنه قلب النتيجة تماماً بفضل أداء استثنائي من إسماعيل سايباري (هدفان وتمريرة حاسمة). ثم أهدر PSV الفوز مرة أخرى، لكنه سجل هدفاً حاسماً في الوقت المحتسب بدل الضائع: 4-3. وتوج البديل كوهايب دريويش نفسه بطل المباراة. ولم يعد بإمكان أي فريق اللحاق بـ PSV سوى فيورنورد نظريًا. وإذا خسر فريق روتردام نقاطًا أمام فريق فولندام يوم الأحد، فسيتمكن PSV من إعلان نفسه بطلًا رسميًا.

بدأت المباراة بشكل دراماتيكي لـ PSV، الذي تأخر في النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط. حصل أرتيم ستيبانوف على مساحة كبيرة بعد تمريرة عرضية من فيسترلوند وسجل الهدف بهدوء. وبعد أقل من عشر دقائق، أصبح النتيجة 0-2 عن طريق جيفي زيشييل، الذي استغل ضعف الدفاع بعد تمريرة طويلة.

كان من الواضح أن بي إس في يواجه صعوبة في التعامل مع البداية القوية لأوتريخت، لكنه استعاد السيطرة على المباراة تدريجياً. سجل إسماعيل سايباري هدف التعادل في منتصف الشوط الأول بفضل حركة فردية رائعة. على الرغم من العديد من الفرص الكبيرة، بما في ذلك فرص لغوس تيل وسيلديليا، بقيت النتيجة 1-2 عند الاستراحة.

مباشرة بعد الاستراحة، سجل PSV هدفاً آخر وتعادل في النتيجة. كان سايباري مرة أخرى البطل بعد أن سجل هدفه الثاني في المباراة إثر تدخل ضعيف من دفاع أوتريخت. استشعر الفريق المضيف فرصة الفوز وواصل الضغط.

وأسفر هذا الضغط عن الهدف الثالث، مرة أخرى بقيادة سايباري. فقد حرر لاعب الوسط نفسه بلمسة رائعة ومرر الكرة إلى تيل، الذي سجلها بسهولة. وبدا أن بي إس في قد قلبت المباراة تمامًا.

لكن في منتصف الشوط الثاني، تعرض فريق PSV لصدمة قوية. فقد لوى قائد الفريق جيردي شوتن ركبته خلال صراع، واضطر إلى مغادرة الملعب على نقالة، وبدا عليه التأثر الشديد. وأثار هذا الحادث قلقًا بين لاعبي فريق أيندهوفن.

في غضون ذلك، لم يستسلم فريق أوتريخت وواصل البحث عن هدف التعادل. أرسل المدرب رون يانس سباستيان هالر وديفيد مين لتعزيز الهجوم، مما زاد الضغط على دفاع بي إس في. وقد أثمرت هذه المجازفة عن نتيجة مثالية للزوار في الدقائق الأخيرة. مرر البديل هالر الكرة إلى كارلسون، الذي سددها بشكل رائع في الزاوية البعيدة، محرزاً هدف التعادل 3-3.

زاد PSV من الضغط بشكل هائل في الدقائق الأخيرة وسجل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع. كوهايب دريويش، الذي دخل الملعب للتو، انطلق من الجهة اليسرى نحو الوسط وسدد الكرة. سكنت تسديدته شباك المرمى في المنتصف، ولم يبدُ حارس مرمى أوتريخت فاسيليوس باركاس في وضع جيد.