"أصبحت جاهزًا لفريق تحت 20 عامًا" .. إندريك يرد على الانتقادات بالسخرية!

إندريك يرد على منتقديه بعدما قاد بالميراس للفوز بلقب بطولة باوليستا..

استعاد إندريك لاعب نادي بالميراس البرازيلي بعضًا من ثقته بنفسه، بعدما ساهم في تسجيل هدف في فوز فريقه الكبير على أوجوا سانتا برباعية نظيفة في نهائي بطولة باوليستا.

إندريك، الذي وقع عقدًا ينتقل بموجبه إلى ريال مدريد في صيف 2024، فاز بلقبه الثالث كلاعب محترف وهو بعمر 16 عامًا فقط.

المهاجم الشاب مر بفترة من التذبذب في المستوى، وتعرض للكثير من الانتقادات لعدم قدرته على التسجيل في 2023، قبل أن ينجح في قلب الأمور مؤخرًا.

وقال إندريك عن الانتقادات في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هل من السابق لأوانه المشاركة مع الفريق الأول؟ أنا آخذ الانتقادات دائمًا بعين الاعتبار".

وأضاف بنبرة ساخرة: "لدي ثلاثة ألقاب الآن، وسجلت هدفًا في النهائي، ربما أكون جاهزًا للمشاركة مع فريق تحت 20 عامًا".

مستوى المهاجم الشاب يجلب البسمة لريال مدريد، الذي يقدره كثيرًا ويراه نجم المستقبل بعد التعاقد معه في ديسمبر الماضي مقابل مبلغ ثابت يبلغ حوالي 35 مليون يورو، على الرغم من العملية قد تصل إلى 60 مليون يورو باحتساب المتغيرات.