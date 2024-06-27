أسهل من مهمته في يورو 2024 .. وظيفة فريدة لديديه ديشان في أولمبياد باريس

المدير الفني لمنتخب فرنسا لديه مشوار صعب في يورو 2024

تستعد العاصمة الفرنسية، باريس، لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024، وقد عين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم المدير الفني للمنتخب الأول، ديديه ديشان، في وظيفة فريدة تتعلق بالأولمبياد.

ديشان المتواجد حاليًا في ألمانيا لقيادة منتخب الديوك في يورو 2024 سيكون قائد الشعلة الأولمبية خلال مرورها في مدينة كليرفونتين الفرنسية في الـ23 من يوليو القادم قبل 3 أيام من افتتاح الأولمبياد.

وسيُرافق ديشان في رحلته تلك عدد من الرياضيين الفرنسيين السابقين مثل بليز ماتويدي بطل كأس العالم 2018 والذي اعتزل في يناير 2023، وجان كلود ليمولت بطل أولمبياد 1984، وماري لور ديلي مهاجمة منتخب فرنسا السابقة بجانب الحكم الفرنسي كليمان توربين المتواجد حاليًا في يورو 2024.

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الشعلة الأولمبية كانت قد وصلت إلى مارسيليا الفرنسية في الـ8 من مايو الماضي قادمة من اليونان، وستواصل الطريق حتى تصل إلى المرجل الأولمبي في حفل الافتتاح بعد 10 أيام من نهائي يورو 2024.

المدرب الفرنسي المخضرم يُدرك تمامًا أن مهمته الجديدة في كليرفونتين ستكون أسهل كثيرًا من مهمته مع وصيف كأس العالم 2022 في يورو 2024، خاصة بعدما فشل في تصدر مجموعته وحل ثالثًا ليحظى بمشوار صعب حتى المباراة النهائية سيبدأ بمواجهة بلجيكا في دور الـ16.