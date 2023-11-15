أسطورة مانشستر يونايتد: آرسنال يستطيع الفوز بالدوري الإنجليزي

هل مشجعو الجانرز مؤمنون بتصريحات الدولي الإنجليزي السابق؟

يؤمن أسطورة مانشستر يونايتد جاري نيفيل بأن آرسنال يستطيع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أن "الجانرز" بدؤوا الموسم بشكل متذبذب.

إلا أن نيفيل ذكر بعض الأشياء التي تعرقل مسيرة آرسنال، مؤكدًا أن فريق المدرب ميكيل أرتيتا يستطيع التغلب عليه وتقديم أفضل المستويات.

قال نيفيل في تصريحات لـ"سكاي": "رغم أنهم بدؤوا بشكل متباطئ، إلا أن كرة القدم التي قدموها الموسم الماضي ستعود مجددًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "الحقيقة أنهم بدؤوا بشكل غير جيد للغاية، لكنهم أيضًا في طريقهم لمواصلة المنافسة، هم فقط تحت القمة".

وأردف: "شكوكي الوحيدة في تشكيلتهم هي حول مركز رأس الحربة، أنا أحب جيسوس ونكيتياه، لكنهما بالنسبة لي رقم 2 ورقم 3، إنهم يحتاجون لمهاجم رقم 1".

وختم حديثه عن آرسنال قائلًا: "أعتقد بعد عودة كرة القدم من عطلات الميلاد، وبحلول شهر مارس، سيكونون في نفس موقع التنافس على اللقب".