أسطورة مانشستر يونايتد: السعودية أصابت أوروبا بالجنون واللوم على يورجن كلوب!

الميركاتو السعودي يغلق أبوابه في 7 سبتمبر، هناك حالة ترقب في أوروبا لأيامه الأخيرة

SHAHID

تحدث دوايت يورك؛ أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تحركات الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مؤكدًا أن الكثير من الأوروبيين يجن جنونهم ويتشوقون لنهاية الميركاتو، ومدافعًا في الوقت نفسه عن حق السعودية في إبرام ما تريده من صفقات.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السوق السعودي تعرض على مدار الأشهر الأخير لهجوم كبير من قبل الكثير من الأوروبيين سواء مدربون أو مسؤولون، مطالبين بتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للسيطرة على الرواتب التي تعرض من قبل أندية المملكة العربية على نجوم العالم، لوقف زحفهم لشبه الجزيرة العربية.

لكن يورك له رأي آخر، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "أعتقد أن هناك شرطيًا جديدًا في المدينة، السعودية سببت الكثير من الضجيج من خلال ضم عديد اللاعبين، رغم أن دوريها ليس من الأفضل في العالم، لم يتم الاعتراف بأن الدوري السعودي يتحسن، لكن ما نشهده أن هناك الكثير من النجوم في العالم فضلوا المجيء للمملكة، الجميع يرى ما يحدث، المشكلة أننا نسمع ضجيج مدرب بحجم يورجن كلوب وكونه يشتكي أكثر من غيره من الوضع ويعلن خوفه من تحركات السعودية".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف: "عندما انضم رونالدو للدوري السعودي اعتقدنا أن السعودية ستضم لاعبين تخطوا الثلاثين كبنزيما، لكن فوجئنا بانضمام لاعبين شباب أيضًا، وهو الأمر غير المرحب به من قبل أوروبا، وهذه مشكلة تتسبب في قلق كبير في أوروبا للمدربين وفيفا وغيرهم".

أسطورة الشياطين الحمر اختتم: "علينا أن نكون حذرين تجاه ما يحدث في كرة القدم السعودية اليوم، لأن الصين حاولت السير على الخطى نفسها من قبل، لكنها لم تنجح، فهل تنجح السعودية في أن تكون من ضمن أفضل خمس دوريات في العالم؟، الجميع أخذ على حين غرة بما يحدث في المملكة، رغم أنها لم تنتهك اللوائح إلا أنها تزعج أوروبا، الكثير من النجوم يريدون اليوم الانضمام للدوري السعودين بسبب المال بطبيعة الحال، السعودية حطمت الأرقام، وهو ما سبب عدم ارتياح للكثير من المدربين، لكن ربما العام المقبل أو بعد عامين إذا واصلت السعودية تحركاتها، ففي انتظارنا إثارة كبيرة، الأندية الأوروبية أصيبت بالجنون من السعودية".

يذكر أن أندية دوري روشن بدأت غزوها لأوروبا منذ يناير 2023م، إذ بدأت بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأكملت في الصيف الجاري بضم كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، نجولو كانتي، روبرتو فيرمينو، رياض محرز وغيرهم.

SHAHID