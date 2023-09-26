أسطورة تشيلسي يتفق مع أبو تريكة: كان عليهم أن يجلبوا هاري كين بدلًا من ستيرلينج ومودريك!

البلوز في وضع لا يحسدون عليه..

تطرق أسطورة تشيلسي، الفرنسي فرانك لوبوف إلى الأوضاع الحالية التي يعيشها البلوز مع تدني نتائج الفريق بشكل واضح.

وقال لوبوف: "الصفقات التي أتت لا تزال دون المستوى المأمول، نيكولاس جاكسون لاعب واعد لكنه كان احتياطيا لمهاجم فياريال العام الماضي، ستيرلينج يضيع بغرابة دائما أمام المرمى".

وأردف: "نكونكو أصيب لذلك سننتظر حتى نختبره، إنزو ليس هدافا لنقيمه وفق الأهداف، وكل ما نعلمه عن مودريك أنه أتى مقابل 100 مليون يورو!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتمنى لوبوف لو كانت إدارة تشيلسي بقيادة تود بويلي قد جلبت المهاجم الإنجليزي المخضرم هاري كين بدلا من كل هؤلاء.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع عشر في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويمر ببداية موسم كارثية بكل المقاييس.