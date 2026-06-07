كأس العالم - المجموعة 4 بي سي بليس

ستنطلق مباراة أستراليا ضد تركيا في 14 يونيو 2026 الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش و00:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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أستراليا ضد تركيا: سياق المباراة

لا يمكن أن تكون ركلة البداية في فانكوفر أكثر أهمية بالنسبة لفريقين يتوقان إلى ترسيخ أقدامهما في مجموعة شديدة التنافس. يجب على مدرب أستراليا توني بوبوفيتش أن يثبت أن نظامه المتماسك والبدني قادر على تحقيق النتائج على الساحة العالمية تحت وطأة توقعات البطولة. ويواجهون منتخب تركيا الذي لا يلين والذي صقلته المعارك بقيادة فينتشنزو مونتيلا - المدرب الذي شكل بدقة منتخب النجوم الهلالية ليصبح وحدة هجومية موهوبة تقنيًا وسريعة الوتيرة. ستُقام المباراة أمام جمهور صاخب يملأ مدرجات ملعب "بي سي بليس" المتطور، وتجمع هذه المواجهة كل المقومات لتصبح مباراة كلاسيكية في كأس العالم.

مع انتظار الولايات المتحدة، المضيف المشارك للبطولة، في الكواليس إلى جانب منتخب باراغواي القوي دفاعياً في المجموعة D، قد تكون أي خطوة خاطئة في الجولة الأولى كارثية. بالنسبة لأستراليا، يمثل هذا فرصة لتأكيد حضورها العالمي المستمر، ودمج موجة من سبعة عشر لاعباً يشاركون في البطولة لأول مرة، وإثبات انضباطها الهيكلي على المسرح الكبير. بالنسبة لتركيا، يمثل هذا اللقاء ذروة عاطفية لجيل رائع يتطلع إلى فرض سيطرته على البطولة العالمية. مع إضاءة الأضواء على الملعب، ستحول الضغوط الهائلة لمباراة افتتاح كأس العالم هذه الساحة إلى قدر ضغط، حيث ستحدد القدرة على التحمل التكتيكي والسيطرة الهوائية بشكل كبير من سيخرج بثلاث نقاط ثمينة.

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الطريق إلى كأس العالم 2026

مسار أستراليا إلى أمريكا الشمالية

اتسمت رحلة أستراليا نحو مشاركتها السادسة على التوالي في كأس العالم بأداء دقيق في المراحل المبكرة، تلاه دراما عالية المخاطر في الجولات النهائية. اجتازت "السوكروز" الدور الثاني من تصفيات آسيا بسهولة، حيث سيطرت على مجموعة تضم لبنان وفلسطين وبنغلاديش بتسجيل ستة انتصارات متتالية دون أن تستقبل أي هدف.

تم اختبار الحد الأدنى الحقيقي لمرونتهم خلال حملة الدور الثالث الموسعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. في أعقاب التغييرات الهيكلية داخل الجهاز الفني التي أدت إلى تولي توني بوبوفيتش مقاليد الإدارة، كان على الفريق التكيف بسرعة مع تشكيلة منضبطة وصارمة للغاية. جاءت المحطة الحاسمة في مسيرتهم بشكل درامي خلال المواجهة المثيرة ضد منافسهم القاري اليابان في بيرث. في مواجهة ضغط تكتيكي مكثف، حافظ الأستراليون على تصميمهم التام، وحققوا فوزاً حاسماً عندما سجل الظهير عزيز بيهيتش هدفاً رائعاً في الدقائق الأخيرة لينهي سلسلة من عشر سنوات دون فوز ضد "الساموراي الأزرق". هذا النتيجة الحاسمة فتحت الطريق أمامهم رياضياً، وضمنت لهم مباشرة تذاكر السفر المبكرة إلى كندا.

دراما تركيا في المباريات الفاصلة

وعلى النقيض تمامًا، تأهلت «الهلال والنجمة» إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد أن تغلبت على الضغوط العصبية التي رافقت مباريات الملحق الأوروبي. وبعد احتلالها المركز الثاني خلف إسبانيا المتفوقة في المجموعة «هـ» من تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) — وهي حملة تعثرت بشدة جراء الهزيمة القاسية بنتيجة 6-0 على أرضها أمام المنتخب الإيبيري — دخلت تركيا في أجواء الملحق الأوروبي القاسية التي تعتمد على نظام خروج المغلوب.

أصبحت رحلة المنتخب التركي في التصفيات فصلاً أسطورياً في تاريخ كرة القدم التركية الحديثة، حيث كسرت غياباً مؤلماً عن البطولة دام 24 عاماً يعود إلى احتلالها المركز الثالث التاريخي في عام 2002. تحت قيادة فينتشنزو مونتيلا، تغلب الأتراك أولاً على منتخب رومانيا العنيد بفوز دقيق بنتيجة 1-0 في نصف نهائي التصفيات.

وبعد أيام قليلة فقط، في 31 مارس 2026، واجهتهم العقبة الأخيرة أمام منتخب كوسوفو المتحمس للغاية في أجواء معادية في بريشتينا. وأظهرت تركيا نضجاً تكتيكياً هائلاً تحت ضغط شديد، ووجدت طريقها إلى المرمى في الدقيقة 53 عندما سمحت سلسلة هجومية حادة شارك فيها النجم الشاب كينان يلدز وأوركون كوكجو للجناح كيريم أكتوركوجلو بتحويل الكرة إلى الشباك. صمد النواة الفنية للفريق خلال النصف ساعة المتبقية ليضمن فوزاً تاريخياً بنتيجة 1-0، مما أدى إلى احتفالات صاخبة بأعلام عملاقة أمام المشجعين المسافرين، حيث أكدت تركيا رسمياً عودتها إلى المسرح العالمي الأكبر لكرة القدم.

أخبار فريق أستراليا وتركيا

أخبار فريق أستراليا

أعلن توني بوبوفيتش، مدرب أستراليا، عن تشكيلة جريئة ومؤقتة مكونة من 26 لاعباً للبطولة النهائية، تجمع بين القيادة التاريخية للاعبين المخضرمين وموجة هائلة من المواهب الجديدة. ومن المثير للاهتمام أن 17 لاعباً من التشكيلة المختارة تم اختيارهم للمشاركة في كأس العالم FIFA للمرة الأولى. بينما أدخل بوبوفيتش منافسة شديدة على التشكيلة، من المقرر أن يقود غرفة الملابس شخصيات أسطورية؛ حيث يستعد القائد مات رايان والمهاجم المخضرم ماثيو ليكي لمعادلة الرقم القياسي الوطني بالمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، إلى جانب الركائز الأساسية في العديد من البطولات عزيز بيهيتش وجاكسون إيرفين.

تتركز أخبار الاختيار الأكثر لفتاً للأنظار على الخيارات الهجومية النهائية. اختار بوبوفيتش المجازفة بإدراج مهاجمين لم يسبق لهما المشاركة في أي مباراة دولية - كريستيان فولباتو وتيتي يينجي من ماتشيدا زيلفيا - مما يمنح "السوكروز" أوراقاً رابحة غير متوقعة يمكن استخدامها من مقاعد البدلاء. ومن المتوقع أن يوفر الموهبة الشابة المتفجرة نيستوري إيرانكوندا سرعة خاطفة على الأطراف، بينما يقود جاكسون إيرفين محرك خط الوسط. على الصعيد الدفاعي، سيقود المدافع الطويل القامة هاري سوتار خط دفاع قوي البنية إلى جانب النجم الصاعد أليساندرو سيركاتي.

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أخبار منتخب تركيا

يصل منتخب "نجوم الهلال" إلى فانكوفر بفخر بجيل من المواهب المتميزة والمستقرة التي نجحت في تجاوز ضغوط التصفيات الأوروبية لإنهاء 24 عاماً من الجفاف في البطولة. وقد أنهى المدير الفني فينتشنزو مونتيلا اختياراته بعد التأكد من صحة جميع اللاعبين عقب معسكرات التدريب الأخيرة، حيث استبعد تسعة لاعبين من قائمته المؤقتة ليشكل تشكيلة من 26 لاعباً تتميز بالفنيّة العالية والسرعة الكبيرة.

يتمحور جوهر نظام مونتيلا بلا منازع حول براعة جيل من لاعبي خط الوسط وموهبتهم الإبداعية. ويقود النجم الصاعد أردا غولر (21 عامًا) والنجم الشاب كينان يلدز مجموعة خط وسط هجومية فتاكة، مكلفة بفتح المساحات خلف دفاعات الخصم. ويحمل المايسترو هاكان تشالهانوغلو شارة القيادة ويحدد إيقاع اللعب من العمق، مدعومًا بقدرات فردي كاديوغلو الدفاعية وخبرة زيكي تشيليك. ومن المرجح أن تقع مهام الهجوم على عاتق كيريم أكتوركوجلو، الذي سجل هدف الفوز التاريخي في مباراة الملحق ضد كوسوفو، على الرغم من أن المهاجم القوي دينيز غول لا يزال مرشحًا قويًا لقيادة الهجوم.

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الملفات الشخصية للمدربين وفلسفاتهم التكتيكية

توني بوبوفيتش (أستراليا)

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توني بوبوفيتش، شخصية قيادية وأسطورية في تاريخ كرة القدم الأسترالية، محفور إلى الأبد في ذاكرة المشجعين كقلب دفاع لا يقبل المساومة وكان جزءًا حيويًا من الجيل الذهبي للمنتخب الأسترالي في كأس العالم 2006. قوبل تعيينه مدربًا للمنتخب الوطني في منتصف الدورة في أواخر عام 2024 بموجة هائلة من التوقعات، حيث كُلف بمهمة تحديث نهج الفريق مع الحفاظ على قوته التنافسية التقليدية.

من الناحية التكتيكية، بنى بوبوفيتش هوية متجذرة بعمق في الانضباط التنظيمي العالي، والتشكيلات الدفاعية الصارمة، واللياقة البدنية القوية. يفضل بوبوفيتش نظام 3-4-2-1 المنظم المصمم للضغط على المساحات المركزية، معتمدًا على الظهيرين الجناحين السريعين لتوسيع نطاق الهجوم، ومكلفًا ثنائي خط الوسط القوي بدنيًا بالسيطرة على الكرات المرتدة. سيكون التحدي الرئيسي الذي يواجه بوبوفيتش في فانكوفر هو ضمان أن يتمكن فريقه المنضبط هيكلياً من الحفاظ على تركيزه الدفاعي طوال 90 دقيقة، مع إيجاد ميزة إبداعية لدعم خط هجوم يفتقر إلى الخبرة.

فينشنزو مونتيلا (تركيا)

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يعد فينتشنزو مونتيلا اسمًا بارزًا في تاريخ كرة القدم الأوروبية منذ أيامه الأسطورية كلاعب في إيطاليا، ويجلب معه رقيًا تكتيكيًا هائلاً وفلسفة مرنة إلى المنطقة الفنية التركية. وقد أحدث المدرب الإيطالي ثورة رياضية رائعة منذ توليه زمام الأمور في عام 2023، محققًا توازنًا مثاليًا بين الحافز العاطفي والسيطرة التنظيمية لإعادة المنتخب إلى الساحة العالمية.

يرفض مونتيلا تمامًا الأنظمة الصارمة التي لا تقبل المساومة، ويفضل تشكيلة 4-2-3-1 مرنة تعتمد على تداول الكرة بوتيرة عالية والتوسع الأفقي السريع في الملعب. وهو يشجع بنشاط على تمريرات اللمسة الواحدة والانتقالات السريعة، مستخدماً في كثير من الأحيان خط هجوم مرن أو نهج "الرقم 9 الكاذب" المقلوب لإخراج المدافعين المركزيين المنافسين من مواقعهم. سيكون الهدف التكتيكي الأساسي لمونتيلا هو إيجاد التوازن الدفاعي المثالي، وضمان عودة نجوم خط الوسط المبدعين للغاية إلى الخلف بكفاءة لحماية الانتقالات عندما تتعطل اللعبة.

قائمة المنتخب الأسترالي المكونة من 26 لاعباً

تشكيلة أستراليا لكأس العالم

حراس المرمى: ماثيو رايان، باتريك بيتش، بول إيزو

المدافعون: جوردان بوس، كاميرون بورغيس، أليساندرو سيركاتي، ميلوس ديجينيك، جايسون جيريا، لوكاس هيرينجتون، جاكوب إيطاليانو، هاري سوتار، كاي تروين

لاعبو خط الوسط: كاميرون ديفلين، أجدين هروستيتش، جاكسون إيرفين، كونور ميتكالف، أيدن أونيل، بول أوكون-إنجستلر

المهاجمون: نيستوري إيرانكوندا، ماثيو ليكي، أوير مابيل، محمد توري، نيشان فيلوبيلاي، كريستيان فولباتو، تيتي يينجي

تشكيلة تركيا في كأس العالم

حراس المرمى: ألتاي بايندير، ميرت غونوك، أوغوركان تشاكير

المدافعون: عبد الكريم بارداكجي، تشاغلار سويونجو، إيرين إلمالي، فردي كاديوغلو، ميري ديميرال، ميرت مولدور، أوزان كاباك، ساميت أكايدين، زكي تشيليك

لاعبو الوسط: هاكان تشالهانوغلو، إسماعيل يوكسك، كان أيهان، أوركون كوكجو، صالح أوزكان

المهاجمون: أردا غولر، باريش ألبير ييلماز، كان أوزون، دنيز غول، إيرفان كان كاهفيجي، كينان يلدز، كيرم أكتوركوجو، أوغوز أيدين، يونس أكغون

المواجهات الرئيسية بين أستراليا وتركيا

هاري سوتار ضد دنيز غول: ستكون هذه المواجهة بمثابة معركة بين العمالقة داخل منطقة الجزاء. يتميز غول، المهاجم الضخم لبرتو، بوعيه المكاني وقوته في المواجهات الهوائية وقدرته الفائقة على الاحتفاظ بالكرة. سيكون هاري سوتار في مرمى النيران تمامًا؛ حيث سيتعين على قلب الدفاع الأسترالي الطويل القامة استخدام مدى وصوله الهوائي الاستثنائي وحضوره البدني لمنع وصول الكرات إلى غول، خاصةً في التمريرات العرضية العميقة والكرات الثابتة.

أردا غولر ضد خط دفاع أستراليا: يدخل غولر البطولة بصفته القائد الشاب واللاعب الإبداعي بلا منازع في المنتخب التركي. سيسعى إلى إيجاد ثغرات في الثلث الأخير من الملعب لتمرير كرات تقسم الدفاع أو إطلاق تسديداته القاتلة بقدمه اليسرى. ومع ذلك، فإنه يواجه وحدة دفاعية أسترالية قوية تدربها توني بوبوفيتش على الانضباط الصارم في المواقع. هل يمكن لعبقرية غولر الفردية أن تكسر هذا الحاجز الدفاعي المنسق للغاية؟

جاكسون إيرفين ضد هاكان تشالها نوغلو: ساحة المعركة التكتيكية في قلب الملعب. تشالها نوغلو هو صانع الألعاب الخلفي المثالي لإنتر ميلان وقائد المنتخب التركي، ويتمتع بمقاومة فائقة للضغط، ورؤية عالمية المستوى، وتهديد خطير من الكرات الثابتة. سيكلف جاكسون إيرفين بمهمة تعطيل إيقاع تشالها نوغلو، مستغلاً معدل عمله وقدراته البدنية للضغط على نجم خط الوسط وإطلاق هجمات الانتقالات التي تشتهر بها أستراليا.

أخبار الفريق والتشكيلات

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى





سجل المواجهات المباشرة

أستراليا آخر مباراتان تركيا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران أستراليا 0 - 1 تركيا

أستراليا 1 - 3 تركيا 1 الأهداف المسجلة 4 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 1/2





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